PSG-Inter : les commerçants des Champs-Élysées, inquiets, anticipent les débordements et se barricadent

Paris croise les doigts à la veille de la finale de la Ligue des champions qui opposera samedi soir à Munich le PSG à l'Inter Milan et s'apprête, en cas de victoire des Parisiens - ce qui serait historique -, à organiser dimanche une parade sur les Champs-Élysées. Les commerçants, eux, se barricadent.

Les supporters du PSG rêvent de cette étoile européenne qui leur a échappé en 2020. Tous espèrent célébrer la victoire de leur club face à l'Inter Milan en finale de la Ligue des champions samedi soir. Et si le match a lieu à Munich, les rues de Paris seront quand même ultra-sécurisées.

Un dispositif "massif" de 5.400 policiers et gendarmes sera déployé samedi à Paris et dans son agglomération pour prévenir tout débordement en marge de la finale, a annoncé vendredi le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez. Face au risque de débordement, les commerçants de la plus belle avenue du monde préfèrent quand même se barricader.

"J'ai qu'une hâte, c'est d'être lundi et que ce soit derrière nous"

Dans ce bar situé à quelques mètres des Champs-Élysées, Charlotte, la responsable, s'inquiète de potentiels débordements samedi soir. "Je ne serai pas du tout détendue ce soir-là. Dans les supporters, soi-disant PSG, il y a aussi des casseurs qui s'infiltrent et je n'ai pas envie de revenir en début de semaine et voir mon bar complètement éventré. J'ai qu'une hâte, c'est d'être lundi et que ce soit derrière nous", témoigne-t-elle.

Pour éviter d'éventuels dégâts, elle a décidé de se barricader. "Juste devant, on a encore des rigoles qui avaient été installées quand on avait les gilets jaunes. Et chaque week-end, on barricadait le bar pour éviter la casse. On va mettre des palissades en bois tout le long des fenêtres", détaille-t-elle.

"J'ai l'impression que la police ne peut rien faire"

Plus loin dans la rue, Philippe lui aussi va prendre ses précautions en retirant les vêtements de sa boutique et en déroulant des rideaux pour cacher l'intérieur du local. Lors de la demi-finale du PSG, sa vitrine a été fracturée, ce qui exaspère le gérant. "C'est à chaque fois le même problème. J'ai l'impression que la police ne peut rien faire mais c'est pénible de se dire que peut-être dans l'avenir, il va falloir installer des grilles à l'extérieur. Ma collègue de chez Chaumet a déjà installé ses grilles depuis 15 jours", raconte-t-il au micro d'Europe 1.

Jeudi, toute la journée, des policiers ont circulé autour des Champs-Élysées pour demander à tous les commerçants de protéger leur boutique.