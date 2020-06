Ligue 1 : un joueur de l'AS Monaco positif au Covid-19

L'AS Monaco a annoncé un cas de joueur contrôlé au Covid-19, à la suite de la série d'examens physiques et de tests de de dépistage sérologiques et PCR lors de la reprise lundi dernier.

"Un cas actif et asymptomatique"

"Les tests ont révélé un cas actif et asymptomatique, a indiqué le communiqué du club, sans délivrer le nom du joueur. "L'état de santé du joueur ne présente aucune inquiétude. Conformément aux protocoles sanitaires en vigueur, il a été placé en quatorzaine à son domicile et se trouve sous la surveillance du staff médical du club en lien avec les autorités sanitaires." D'autre part, le club de la Principauté a précisé que les tests de dépistage sérologiques et PCR, visant à détecter la présence de Covid-19, conduits auprès des joueurs et du staff, "ont révélé la présence de deux cas antérieurs, remontant à la période de confinement".

"Les tests de dépistage se poursuivront à intervalle aussi régulier que nécessaire auprès de l'effectif professionnel"

"Les deux joueurs ne sont plus contagieux et poursuivent le programme de reprise", a précisé le club qui a également souligné que "les tests se sont révélés négatifs pour les membres de l'AS Monaco qui avaient été en contact avec une personne extérieure déclarée entre temps positive au Covid-19".

Il est également précisé que "les tests de dépistage se poursuivront à intervalle aussi régulier que nécessaire auprès de l'effectif professionnel, du staff et de tout le personnel en lien avec le secteur sportif, selon le protocole médical et sanitaire de l'AS Monaco".