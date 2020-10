Ligue 1 : le match Lens-Nantes, prévu dimanche, reporté à cause de 11 cas de Covid-19 dans l'effectif lensois

Le match de la 8e journée de Ligue 1 entre Lens et Nantes, prévu initialement dimanche (13h00), a été reporté en raison de la présence de 11 joueurs testés positifs au Covid-19 dans l'effectif lensois à la veille de la rencontre, a annoncé la Ligue (LFP) samedi. Il s'agit du premier match de Ligue 1 reporté depuis la mise en place en septembre du protocole médical de la Ligue, impliquant la possibilité d'un report lorsque moins de 20 joueurs sur une liste de 30 par équipe sont testés négatifs. La date de la reprogrammation du match n'a pas été actée pour le moment.

Un autre match reporté en Ligue 2

La décision a été prise "après avis de la commission nationale Covid" de la Fédération française de football (FFF), celle-ci "constatant l'absence certaine de 11 joueurs sur la liste des 30 joueurs du RC Lens pour cause de test RT-PCR positif", selon un communiqué de la LFP qui intervient dans un contexte général de progression inquiétante du virus en France, et de durcissement des restrictions. Vendredi déjà, le match de Ligue 2 entre Grenoble et Nancy, initialement prévu samedi, avait subi le même sort en raison du test positif de 13 joueurs isérois (ainsi que 5 membres du staff), devenant le premier match de L2 concerné par une telle mesure depuis la validation de ce protocole le 4 septembre.

Lens comme Grenoble sont situés dans des départements (le Pas-de-Calais et l'Isère) concernés par les mesures de couvre-feu entre 21 heures et 6 heures mises en place par le gouvernement depuis ce samedi, même si la métropole de Grenoble connaissait déjà une telle restriction depuis une semaine. En tout début de saison fin août, le match d'ouverture de la Ligue 1, Marseille - Saint-Etienne, avait lui aussi été reporté en vertu de l'ancien protocole en vigueur, celui-ci rendant le report possible à partir de quatre cas sur huit jours glissants dans le groupe professionnel