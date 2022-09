Lien avec des criminels, maraboutage sur Mbappé... Mathias Pogba fait de nouvelles révélations

C'est une affaire rocambolesque qui n'en finit plus. Mathias Pogba, le frère de Paul, a publié ce vendredi matin aux alentours de 5h30, une nouvelle avalanche de messages et de vidéos sur son compte Twitter. Dans cette vingtaine de vidéos, l'homme de 32 ans explique d'emblée que "des masques vont tomber comme R-Kelly, (Harvey) Weinstein et (Benjamin) Mendy et vous verrez que ce n'est pas beau à voir".

Pogba aurait payé plus de 4 millions d'euros pour marabouter Mbappé

Ce sont les mots de Mathias Pogba. Dans ces vidéos, il s'en prend une nouvelle fois à son célèbre frère Paul, qu'il accuse entre autres d'être en lien avec des "criminels et des malfaiteurs", d'influencer les médias avec l'aide de son agente (Rafaela Pimenta) ou encore l'accusant d'avoir traité un proche comme un esclave.

Et il revient notamment sur un point : le maraboutage de Paul Pogba sur Kylian Mbappé qui aurait eu lieu en 2019, quelques semaines avant PSG-Manchester United. "À la demande de Paul, le sorcier a été chargé de neutraliser Kylian Mbappé, qui connaissait alors une ascension rapide dépassant largement la notoriété de Paul. Mon frère a énormément payé pour ses prestations mystiques, au moins plus de 4 millions d'euros".

Mais ce n'est pas tout, Mathias Pogba explique que la prolongation de contrat de Kylian Mbappé en mai dernier aurait été conditionnée à la venue de Paul Pogba dans le club de la capitale : "Le problème était que Paul faisait tout pour se rapprocher de Kylian, comme on pouvait le voir dans les médias, prétendant l’apprécier et être son ami. Il l’appelait souvent, on les voyait bras dessus-dessous. C’est allé tellement loin que Kylian a presque failli conditionner son prochain contrat avec le PSG si Paul venait y jouer", lance le frère aîné.

Des publications programmées

Des publications qui se sont mises automatiquement sur les réseaux sociaux tôt ce matin. Actuellement en détention, il avait donc préparé son coup. "Ça signifie aussi que je ne suis plus en liberté, soit du fait des hommes de main de mon frère, soit du fait de la police. Donc les plaintes calomnieuses pour me faire taire auront marché", a-t-il expliqué, justifiant ces nouvelles révélations comme une assurance de sécurité.

Une personne blessée par balles dans cette histoire

Dans ces 26 vidéos, Mathias Pogba révèle également que du sang a "coulé" dans cette affaire. Le frère aîné de Paul Pogba affirme qu'un "proche" a été victime d'une blessure par balle commise par les "bandits" qui menaceraient l'ensemble de la famille. Selon RTL, le rapport d'enquête de police fait effectivement mention d'une blessure par balle d'un individu. L'agression serait survenue le 10 août dernier et aurait été confirmée par un rapport médical.