«La finale avant l'heure» : à Roland-Garros, le choc tant attendu entre Alcaraz et Djokovic

"C'est le match de l'année." Dans les allées de Roland-Garros, dont Europe 1 est la radio officielle, l'excitation des spectateurs est à son comble avant le choc tant attendu entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic ce vendredi en demi-finale des Internationaux de France. "Franchement, c'est la finale avant l'heure", ajoute un fan de tennis. "C'est la meilleure rencontre possible, on l'attendait tous en demi-finale", convient cet autre spectateur.

Et au micro d'Europe 1, tout le monde y va de son petit pronostic. "C'est la nouvelle génération contre l'ancienne, et Carlitos (le surnom d'Alcaraz, ndlr) a toutes ses chances", estime un amateur de la petite balle jaune, suivi par cet autre fan de tennis croisé porte d'Auteuil : "Alcaraz est très fort cette année, je dirais un bon 3 (sets) à 2 pour lui". "Je pense que Djokovic gagnera le tournoi, mais Alcaraz est très, très dangereux. Normalement, le favori sera le gagnant de ce match", analyse pour sa part ce connaisseur.

"J'aime jouer dans ces grands stades", admet Alcaraz

Ces différents avis montrent à quel point la rencontre entre le jeune Espagnol, nouveau numéro 1 mondial, et le Serbe, tête de série 3 et en quête d'un 23e titre en Grand Chelem, est indécise. Même si à 20 ans à peine, Carlos Alcaraz impressionne. Certains dans les allées de Roland-Garros parlent d'extraterrestre, avec son jeu foudroyant, irrésistible, qui a notamment eu raison du Grec Stefanos Tsitsipas, pourtant finaliste en 2021. Il y a trois semaines, tout le monde déplorait l'absence de Rafael Nadal mais la nouvelle star est passée par là, avec sa bouille d'ado et son sourire grand comme le court central Philippe-Chatrier.

"J'aime jouer dans ces stades, dans ces tournois, dans ces villes", admet Carlos Alcaraz. "Prendre du plaisir, c'est le plus important pour moi, c'est pour ça que je souris tout le temps." Le phénomène espagnol affole tous les compteurs et régale les spectateurs. Avec lui, chaque coup peut être gagnant, mais il n'a jamais gagné à Roland-Garros.

Djokovic, "le champion des grands rendez-vous" selon Pioline

Face à lui se dressera le maître des horloges et des parties d'échecs, le Serbe Novak Djokovic, 36 ans, ancien numéro 1 mondial et 22 Grands Chelems à son actif. S'il va au bout du tournoi, il dépassera Rafael Nadal. C'est une donnée cruciale pour le consultant d'Europe 1 et ancien 5e joueur mondial, Cédric Pioline. "C'est le champion des grands rendez-vous", souligne-t-il. "Il a en fond de toile cette course à distance avec Nadal maintenant puisque Federer est hors jeu. Il sait que toute l'année, il n'y aura pas Nadal, c'est acté, donc il y a une autoroute devant lui", affirme le double finaliste en Majeur.

Alcaraz-Djokovic, un duel au sommet du tennis, l'affiche de l'année, et peut-être le match de l'année. C'est ce que tout Roland-Garros espère ce vendredi.