Europe 1, radio officielle de Roland-Garros, monte au filet

Durant cette quinzaine sportive, une vingtaine d'émissions sera proposée depuis le studio Europe 1 installé au coeur du stade mythique de la Porte d'Auteuil. Les auditeurs auront rendez-vous toutes les heures ainsi que lors des éditions de la mi-journée et du soir pour des points sur la compétition.

Europe 1 Matin – Dimitri Pavlenko – 7h-9h :

Vendredi 2 juin, les auditeurs retrouveront Dimitri Pavlenko pour une matinale spéciale en direct de la compétition à l'occasion du vendredi thématique spécial tennis. Nicolas Escudé, directeur technique national de la Fédération française de tennis, sera l'invité actu.

Culture médias – Philippe Vandel – 9h-11h :

Philippe Vandel emmènera les auditeurs en direct de Roland-Garros le vendredi 9 juin. Il recevra l'animateur et journaliste sportif Nelson Monfort ainsi que l’humoriste Fary, tout premier humoriste à se produire sur la terre battue du court Philippe-Chatrier à Roland-Garros le 7 juillet prochain, avec son spectacle « Aime-moi si tu peux ».

Bienfait pour vous – Mélanie Gomez et Julia Vignali – 11h-12h :

Du lundi au vendredi pendant deux semaines, Mélanie Gomez et Julia Vignali retrouveront les auditeurs depuis Roland-Garros.

Tous les jours à 11h45, les bienfaiteurs délivreront leurs meilleurs conseils et astuces en lien avec le sport (circuit training tennis, alimentation sportive...).

Europe 1 Midi – Romain Desarbres – 12h-13h :

Les auditeurs retrouveront Romain Desarbres en direct de Roland-Garros, du lundi 29 mai au vendredi 2 juin.

Jean-Christophe Verborg, directeur du marketing sportif de Babolat, sera en direct le mardi 30 mai.

La France bouge – Elisabeth Assayag – 13h-14h :

Du lundi 5 juin au vendredi 9 juin, Elisabeth Assayag emmènera La France bouge à Roland-Garros et consacrera ses émissions à tout l'écosystème du tennis et du sport.

Lundi 5 juin : "Nouveaux sports : ils en ont fait leur entreprise !" Le dirigeant d’Urban soccer, Julien Falgoux, sera l’invité fil rouge de La France Bouge pour cette première journée de délocalisation à Roland-Garros. En studio, des start-upers dans les sports émergents interviendront également.

Mercredi 7 juin : Cyril Perrin, directeur d’Artengo, la marque du tennis pour tous, sera l’invité d’Elisabeth Assayag.

Vendredi 9 juin : "Quelles innovations dans le parasport ?" Richard Warmoes, co-fondateur d’Handiamo sera l’invité de La France Bouge pour clore cette semaine de délocalisation à Roland-Garros.

Europe 1 Sport – Lionel Rosso (vendredi, samedi, dimanche et lundi) et Céline Géraud (mardi, mercredi et jeudi) – 20h-23h :

Lionel Rosso et Céline Géraud seront en direct de Roland-Garros du dimanche 28 mai au samedi 10 juin. L'occasion de revenir sur les grands matchs du tournoi et la compétition qui réunit les plus grands joueurs et les plus grandes joueuses de la discipline.

Mardi 30 mai, Stéphane Houdet, triple champion paralympique de tennis, sera l'invité d'Europe 1 Sport.

Ce dispositif spécial se poursuit également le week-end :

Europe 1 Matin Week-end – Lénaïg Monier – 6h-8h :

Dimanche 28 mai, Lénaïg Monier recevra Éric Babolat, PDG de Babolat, et Amélie Mauresmo, joueuse, entraîneuse et directrice de Roland-Garros.

Il n’y a pas qu’une vie dans la vie – Isabelle Morizet – 13h-14h :

Au cours d’un entretien d’une heure, Isabelle Morizet recevra le samedi 10 juin Marinette Pichon, ancienne joueuse de foot, pour parler du sport au féminin.

C’est arrivé près de chez vous – Bérénice Bourgueil – samedi 15h-16h :

Le samedi 3 juin, Bérénice Bourgueil parlera du tennis-fauteuil et de l’opération « Tous en fauteuil » organisée par la Fédération française de tennis à Roland-Garros le 9 juin.

Musique ! – Stéphanie Loire – 16h-17h :

Dimanche 4 juin, Stéphanie Loire recevra à Roland-Garros l'auteure, compositrice et interprète Clou.

CLAP ! – Laurie Cholewa – samedi 17h-18h :

Samedi 3 juin, Laurie Cholewa sera en compagnie de la comédienne Camille Chamoux pour le film « Le processus de paix » en salle le 7 juin.

La voix est livre – Nicolas Carreau – dimanche 14h-15h :

Les auditeurs retrouveront Nicolas Carreau dimanche 11 juin en direct depuis le studio Europe 1 de la Porte d'Auteuil.

Europe 1 Soir week-end - Pierre de Vilno - 18h-20h :

Du vendredi 2 au dimanche 4 juin, ainsi que le vendredi 9 et samedi 10 juin, les auditeurs retrouveront Pierre de Vilno en direct de Roland-Garros.

Et sur toute la quinzaine :

Chronique « Le jour où » spéciale Roland-Garros dans Europe 1 Matin

Un Journal de Roland-Garros à 8h30 du lundi au vendredi et à 7h30 le samedi et le dimanche, du 28 mai au 11 juin

Chronique de Cédric Pioline à 19h40 : « Service gagnant »

Enfin, pour les 40 ans de la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros, Europe 1 s’est rendue au Cameroun pour rencontrer la légende du tennis français. Il a accepté de se confier comme jamais sur ses rêves d’enfant, ses souvenirs de champion et sa nouvelle vie en Afrique au cours d’un entretien exceptionnel au micro de Jacques Vendroux. « Yannick Noah, entre vous et moi », un podcast évènement à écouter dès le 30 mai sur europe1.fr et sur toutes les plateformes de streaming.

Du lundi 22 au dimanche 28 mai, Europe 1 propose à ses auditeurs de remporter 2 places pour la finale dames du tournoi (inscription par sms en envoyant le mot TENNIS au 7 39 21, 3x0.75cts + coût d'un sms pour participer).

