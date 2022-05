PSG, Real Madrid : quelle décision Kylian Mbappé va-t-il annoncer ce week-end ?

Le feuilleton est en passe de prendre fin. Selon plusieurs sources, l'attaquant du PSG, Kylian Mbappé, va prendre la parole ce week-end pour annoncer cette fameuse décision qui tient en haleine le monde du football. Va-t-il prolonger son contrat à Paris ou bien rejoindre le Real Madrid ?

Pour l'heure, le Real est toujours en pole pour accueillir le champion du monde français. Le club madrilène représente un rêve d'enfant pour Kylian Mbappé qui était d'accord pour rejoindre l'Espagne l'été dernier mais finalement retenu par le PSG. Désormais libre de son choix, son silence ainsi que celui de son entourage rendent très nerveux les supporters espagnols, suspendus à ses lèvres.

Des propositions financières jamais vues dans le football

D'autant que ce silence pesant est interprété comme une incertitude par les médias madrilènes. Et il est difficile de leur donner tort puisque la star des Bleus joue le jeu à fond au PSG. Il était au Qatar tout sourire en début de semaine pour un déplacement auprès des sponsors du club et était également présent à l'entraînement ce matin.

Afin de le convaincre, ses dirigeants lui auraient proposé des conditions jamais vues dans le monde du football. On parle de 100 millions d'euros de primes à la signature et de 50 millions de salaire annuel. Mais aussi et surtout une éventuelle possibilité de choisir le nouvel entraîneur, les recrues et même influer sur la marge du club. Le principal intéressé a promis une prise de parole avant le rassemblement de l'équipe de France lundi. Ce sera donc soit ce samedi, avant le dernier match de la saison au Parc des Princes face à Metz, ce qui serait plutôt bon signe pour le PSG, soit dimanche, loin des supporters parisiens. Auquel cas, le Real Madrid aurait sans doute raflé la mise.