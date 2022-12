Grand retour de Kylian Mbappé aux entrainements du PSG

Personne ne s'y attendait. Après avoir été le héros de la finale de la Coupe du Monde, Kylian Mbappé a fait son retour lors des séances d'entraînement du PSG trois jours seulement après la défaite en finale. Selon l'entraîneur de l'équipe parisienne, Christophe Galtier, la venue de Mbappé représente "un signal fort pour tout le monde".

"Je reviendrais lorsqu'il fera plus beau"

Des fans ont attendu le joueur au Camp des Loges, centre d'entraînement du PSG. Malgré une pluie légère, ils sont une dizaine à l'attendre, téléphone à la main, pour remercier Mbappé. À l'instar de Naelle, âgée de 10 ans : "La finale, c'était magnifique ! C'est des bons moments avec mes potes et mes parents. Je remercie Mbappé pour cela parce que je me suis amusé pendant cette Coupe du monde. Même si on n'a pas gagné, c'est comme si on avait gagné dans notre cœur", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

Après trois heures d'attente, certains ont réussi à voir leur star. "Mbappé s'est arrêté, on a pris une photo", s'exclame un fan. D'autres ont tenté leurs chances sans succès mais les fans sont compréhensifs : "C'est normal, c'est un joueur de classe mondiale. Je reviendrais lorsqu'il fera plus beau et lorsqu'il sera de meilleure humeur", raconte Théo, 26 ans.

Théo le promet, il reviendra régulièrement jusqu'à ce qu'il puisse enfin parler à son idole.