«Kylian, c'est l'enfant chéri de Bondy» : dans sa ville natale, Mbappé acclamé

Phénoménal Kylian Mbappé. Son pied droit nous a offert trois buts. Un exploit mais insuffisant pour le prodige de 24 ans peut-être futur leader de sa génération. Cette finale semble avoir été un passage de témoin pour le capitaine Hugo Lloris qui a bouclé sa carrière en Bleu. Euro 2024, Mondial 2026...Mbappé pourra toujours compter sur ses premiers supporteurs, les habitants de Bondy, en Seine-Saint-Denis, sa ville natale.

"C'est le meilleur joueur du monde"

"Kylian a marqué un but !", cette toute petite fille ne sait pas encore parler mais elle sait déjà prononcer le nom de la star de sa ville dans les bras de son père. Vêtu d'un maillot et chapeaux tricolore, ce père de famille est passé par toutes les émotions devant l'écran géant. "Kylian, c'est l'enfant chéri de Bondy", sourit-il au micro d'Europe 1. Peu importe la défaite, Kahina, venue en famille, garde le sourire : "Il y a eu les trois buts de Kylian. Merci à lui ! C'est un extraterrestre, c'est le meilleur joueur du monde. Et on est fier de l'avoir !".

"C'est une fierté"

Beaucoup ici l'ont connu de près ou de loin, comme Bala, animateur associatif au quartier Saint-Blaise, celui où le joueur a grandi. "Je le voyais tout petit et le voir aujourd'hui au plus haut niveau, c'est une fierté. Ils sont encore jeunes. Je me dis qu'il y a de l'avenir", détaille Bala. De l'avenir aussi pour les petits de Bondy. Ils racontent fièrement fouler les mêmes terrains que leur idole. Évidemment, comme Kylian, ils veulent tous devenir joueurs professionnels de football.