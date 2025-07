Formule 1 : Max Verstappen résiste aux McLaren lors de la course sprint en Belgique

Max Verstappen a remporté la course sprint du Grand Prix de Belgique devant les McLaren d'Oscar Piastri et de Lando Norris. Parti deuxième, le Néerlandais a résisté pendant 15 tours après avoir rapidement pris la tête pour décrocher sa 12e victoire dans le format sprint, sous les yeux du nouveau patron de Red Bull, Laurent Mekies.

Le quadruple champion du monde Max Verstappen a une nouvelle fois brillé ce samedi en remportant la course sprint du Grand Prix de Belgique de Formule 1, sur le mythique circuit de Spa-Francorchamps. Le pilote Red Bull a devancé les McLaren d’Oscar Piastri et Lando Norris, au terme de 15 tours menés à un rythme effréné.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Parti en deuxième position, Verstappen n’a pas tardé à faire parler sa science de la course. Grâce à l’aspiration, il a doublé le poleman Piastri dès le premier tour dans la ligne droite succédant au terrible Raidillon de l'Eau Rouge, avant de contenir avec brio ses poursuivants jusqu’au drapeau à damier. Oscar Piastri n'a pas tenté d'attaque chevaleresque, en se contentant de devancer son rival et équipier Lando Norris.

Ce succès est aussi le premier de l’ère Laurent Mekies, nouveau patron de Red Bull depuis deux semaines, successeur de Christian Horner.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Leclerc, Ocon et Hadjar dans les points

Derrière le trio de tête, Charles Leclerc a brièvement occupé la 3e place avant de céder logiquement face à Lando Norris. Le pilote Ferrari termine quatrième, juste devant Esteban Ocon. Le Français, désormais chez Haas, a conservé la 5e place acquise sur la grille, grâce à un rythme convaincant et étonnant de la part de son écurie.

Autre belle performance française : Isack Hadjar, qui termine 8e et décroche ainsi un point pour sa première apparition dans le top 8 d’un sprint. Entre eux, Carlos Sainz (Williams) et Oliver Bearman (Haas) complètent le classement.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Hamilton discret, Gasly malchanceux

Week-end compliqué pour les autres têtes d’affiche du paddock : Lewis Hamilton, relégué en 18e position sur la grille, n’a jamais été en mesure de remonter, en délicatesse avec ses gommes arrières, et se contente d’une 15e place.

Pierre Gasly n’a même pas pu prendre le départ normalement à cause d’un problème hydraulique. Parti avec deux tours de retard depuis la voie des stands, il s’est contenté de recueillir des données en vue des qualifications à 16h ce samedi et de la course dimanche, à 15h.