Formule 1 : le cap de la mi-saison est passé, l’occasion pour le jeune Français Isack Hadjar, pilote Racing Bulls, de faire le bilan

La deuxième moitié de la saison de Formule 1 débute ce week-end à Spa, en Belgique. Si McLaren domine largement le championnat avec ses pilotes Lando Norris et Oscar Piastri, le Français Isack Hadjar impressionne pour ses débuts. Actuellement 11e au général, le pilote de 20 ans rêve déjà de Red Bull.

En Formule 1, la seconde partie de saison débute ce week-end en Belgique. Sur le mythique circuit de Spa-Francorchamps, après 12 courses et la moitié du championnat disputé, la domination des McLaren ne fait aucun doute.

Autre satisfaction, pour nous Français, ce sont les débuts prometteurs d'Isack Hadjar. Le pilote tricolore de Racing Bulls affiche une 11e place au classement général. Il s'est confié au micro d'Europe 1 sur ses premiers pas dans l'élite du sport automobile.

"C'est sûr que ta vie elle changé complètement. J'ai bossé pour arriver à ce niveau-là. J’ai commencé à six ans de le karting, donc ça fait 14 ans de travail et d'ambition. Et ça se concrétise enfin et c'est vraiment ce que j'imaginais."

"Je suis satisfait de ma saison"

Le protégé d'Helmut Marko est revenu sur ses premiers Grand Prix : "Je suis satisfait de ma saison. C'est sûr qu'il y a des week-ends avec des bas, mais sinon, honnêtement, je me suis adapté au rythme de la F1 très rapidement et je suis à l'aise dans mon équipe."

Isack Hadjar a réagi aux rumeurs l'annonçant au volant d'une Red Bull dès 2026 face aux déboires des équipiers de Max Verstappen. "Honnêtement, quand je vois les performances que je fais avec la monoplace que j'ai, que j'arrive à en extraire le maximum, aller chez Red Bull, c'est la trajectoire normale. Donc si je finis chez Red Bull dès l'année prochaine, c'est bien", estime-t-il.

"Mais je prends mon temps et après, moi à 20 ans, j'ai envie de voir mes potes, ma famille. C'est sûr que c'est très compliqué, mais j'ai signé pour ça", conclut

Départ de la course sprint du Grand Prix de Belgique, à suivre à partir de midi ce samedi sur Canal+.