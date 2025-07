Formule 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le Grand Prix de Belgique ?

La Formule 1 est de retour en piste. Les 20 pilotes vont disputer le Grand Prix de Belgique ce week-end, 13e manche du championnat du monde. Le paddock entre dans la deuxième partie de saison, McLaren veut poursuivre sa domination, Red Bull entame une nouvelle ère et Ferrari veut revenir dans la course.

La deuxième partie de la saison 2025 de Formule 1 commence ce week-end. Le paddock est en Belgique pour disputer le Grand Prix de Spa-Francorchamps, 13e course sur les 24 prévues au calendrier du championnat du monde. Une épreuve que McLaren voudra une nouvelle fois dominer même si ses concurrents arrivent avec des améliorations.

La bonne dynamique de Lando Norris

L'écurie britannique a été la meilleure équipe depuis le début de saison. Sur les 12 Grands Prix déjà disputés, McLaren en a remporté neuf (cinq pour Oscar Piastri, quatre pour Lando Norris). Et en Belgique, l'écurie a dominé la seule séance d'essais du week-end. Piastri a signé le meilleur temps quand son coéquipier a fait le troisième meilleur temps.

La lutte entre les deux pilotes promet d'être intense. Le Britannique est dans une bonne dynamique, lui qui s'est imposé sur les deux dernières courses et il est revenu à seulement huit points de son coéquipier. Lando Norris a déclaré qu'il était la "plus grande menace" pour l'Australien. Sur le circuit Belge, Oscar Piastri aura à coeur d'inverser cette dynamique et reprendre un peu d'air au classement.

La première de Mekies avec Red Bull, Wolff met fin aux rumeurs

Derrière McLaren, Ferrari, deuxième au classement des constructeurs, arrive en Belgique avec des améliorations sur sa monoplace, notamment une nouvelle suspension arrière. La Scuderia veut tourner la page de la course à Silverstone qui avait tourné à la catastrophe. Charles Leclerc retrouve le circuit de sa première victoire en F1 et espère "renouer avec le podium". Le Monégasque a signé le cinquième temps des essais, le septième pour Lewis Hamilton.

De son côté, Mercedes veut continuer à challenger Ferrari pour la deuxième place des constructeurs. Pour cela, l'écurie a besoin d'avoir ses deux pilotes dans les meilleures conditions possibles. Raison pour laquelle Toto Wolff a voulu répondre aux rumeurs sur une possible arrivée de Max Verstappen dans l'équipe. "Ce transfert est peu probable dans un avenir proche", a déclaré l'Autrichien. Russell et Antonelli peuvent se concentrer sur la performance désormais.

Red Bull entame une nouvelle page de son histoire en F1, la première sans Christian Horner. Ce dernier a été renvoyé de son poste de Team Principal après le Grand Prix de Silverstone. Laurent Mekies, son successeur, a fort à faire pour contrer la mauvaise dynamique de l'équipe. Sur la piste, Verstappen s'est intercalé entre les deux McLaren lors des essais, Tsunoda n'était que 18e.

Un Grand Prix de Spa sous la pluie ?

Ce Grand Prix de Belgique va donc se dérouler sur le circuit de Spa-Francorchamps, long de 7.004 km et composé de 19 virages. Les pilotes retrouvent le format "sprint" dans des conditions météorologiques qui pourraient se révéler difficiles. De la pluie est annoncée pour la course sprint mais aussi pour la course principale.

Ce samedi, le départ du sprint sera donné à 12 heures sur Canal + Sport. Une course sprint de laquelle Oscar Piastri partira en pole position, lui qui a signé le record absolu sur ce circuit en 1:40:510, devant Verstappen, Norris, Leclerc et Esteban Ocon. Hamilton, Russell et Antonelli ont été éliminés avant la SQ3.

Dans l'après-midi de samedi, à 16 heures, les pilotes seront de retour sur la piste pour les qualifications du Grand Prix, toujours sur Canal + Sport. Enfin, ce dimanche, les feux s'éteindront sur le circuit à 15 heures. Cette course sera à suivre sur Canal +.