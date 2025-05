Ligue des champions : comment Luis Enrique a transformé, en deux ans, le visage du PSG

Après leur défaite en finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich en 2020, les Parisiens affrontent ce samedi l'Inter Milan, pour espérer décrocher leur premier titre dans cette compétition. Le résultat d'un travail de longue haleine, notamment de la part de l'entraîneur espagnol Luis Enrique, qui a transformé le visage du PSG depuis deux ans.

L’image a fait le tour du monde. Il y a quelques jours, lors d’un entraînement, Luis Enrique est monté sur une petite grue. Installé dans une nacelle, surplombant le terrain, l'entraîneur du Paris Saint-Germain a donné des consignes très précises à ses joueurs, accompagné par l’un de ses adjoints, Joaquin Valdès, psychologue de formation.

Un "sens du collectif, du devoir"

Le technicien espagnol est très pointilleux et ne laisse rien au hasard. La technique doit être parfaite et le mental au beau fixe ; résultat, les joueurs sont rigoureux et pratiquent un football intensif. "Avec cette jeune équipe, il a su mettre en place le sens du collectif, du devoir. Le jeu est de qualité, on les sent bien", analyse le consultant d'Europe 1 Alain Giresse, ventant le fait que Luis Enrique ait transformé le visage du PSG.

Si l'équipe parisienne a longtemps souffert au milieu de terrain, elle fait désormais des étincelles, emmenée par Vitinha, Fabian Ruiz et Joao Neves notamment. "Il a su aussi remettre au milieu des joueurs qui étaient capables de récupérer le ballon dans les pieds de l'adversaire et de jouer simplement. Et pour gagner contre l'Inter, il va falloir une vraie équipe du Paris Saint-Germain", avance l'ancien joueur du club, Laurent Fournier, à Jacques Vendroux.

Lors de cette finale, il y aura d’ailleurs un vrai match entre le méticuleux Luis Enrique, qui aime le football offensif, et le pragmatique entraîneur italien de l’Inter Milan à la défense de fer, Simone Inzaghi.