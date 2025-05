Finale PSG-Inter : avec le risque de débordement, les parents vont-ils laisser leurs enfants assister aux festivités ?

Les supporters du PSG sont en effervescence avant la finale de la Ligue des champions. Mais c'est la crainte des débordements qui domine. 5.400 forces de l'ordre seront mobilisées. Beaucoup de parents sont confrontés à un dilemme : laisser sortir ou non leurs enfants.

Pour Lucas, 15 ans, les festivités de samedi soir dans les rues, il ne les manquera pour rien au monde : "On va fêter le titre, c'est la première du club. La plupart des gens, ils ne vont pas casser les magasins, ils vont plus fêter le titre". Mais pour ses parents, il n'en est pas question.

"Non, non, non. Il y a des personnes qui vont profiter de l'occasion pour venir faire le bazar. Moi, non, je n'ai pas envie de leur faire prendre le risque de se faire bousculer, pousser. Ils n'ont pas à être dans la foule comme ça. Des fumigènes, des lacrymogènes, il peut arriver plein de choses".

"On devrait fêter ça avec le sourire plutôt que de casser des vitrines"

Le soir de la demi-finale, Frédéric, lui, a vu sur son téléphone les scènes de chaos dans les rues de Paris. Alors laisser ses enfants participer aux festivités de ce samedi soir est impensable : "Je ne les laisserai pas y aller tout seul en tout cas. Victoire ou pas victoire, il y aura des heurts. C'est dommage parce que quand il y a une victoire, on devrait fêter ça avec le sourire plutôt que de casser des vitrines".

Et pour Carole, la quarantaine, regarder le match avec ses enfants, c'est oui, mais loin de la capitale : "Je pense qu'on sera aussi bien de regarder quelque part dans un café, je ne sais pas. On va essayer d'être dans un endroit un peu plus festif, on va regarder le match en famille".

Plusieurs milliers de personnes devraient descendre sur les Champs-Élysées dès le coup de sifflet final et encore plus le lendemain avec la parade des joueurs en cas de victoire.