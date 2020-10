Football : quelles compétitions pourront se tenir pendant le reconfinement ?

La France va à nouveau tourner au ralenti à partir de vendredi, date de début du deuxième confinement décidé par le gouvernement face à l'épidémie de coronavirus. Mais la ministre des Sports Roxana Maracineanu a indiqué que les compétitions sportives professionnelles pourront continuer de se dérouler malgré ces restrictions. La Fédération Française de Football (FFF) a d'ores et déjà annoncé les compétitions qui seraient maintenues et celles qui seraient reportées à une date ultérieure, c'est-à-dire après le 1er décembre.

La FFF a décidé de suspendre l’ensemble des compétitions de Ligues, de Districts, des championnats nationaux du National 3, du National 2, de la D2 féminine, des Coupes de France masculine et féminine, et des championnats nationaux de jeunes (féminins et masculins). En revanche, "Les championnats du National, de la D1 Arkema et de la D1 Futsal ne sont pas concernés par cette décision. Les matchs pourront donc se jouer, à huis clos. Les rencontres internationales initialement prévues de l’Equipe de France, de l’Equipe de France Féminine et des Espoirs sont également maintenues", déclare la FFF.

Cette décision est une - maigre - consolation pour les clubs et les supporters. "Les semaines qui arrivent seront rudes économiquement mais aussi humainement. C'est pourquoi je voulais vous confirmer ce soir que la continuité du sport qui se pratique comme un métier est aujourd'hui assurée", a indiqué Roxana Maracineanu lors de l'examen du budget des Sports au Palais-Bourbon.