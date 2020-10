EN DIRECT - 4, 8 ou 12 semaines de reconfinement : réveil douloureux après les annonces

EN DIRECT

La dernière journée avant un confinement de quatre semaines, au moins. Au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron sur un deuxième confinement qui prendra effet dans la nuit de jeudi à vendredi, la France se prépare à revivre ce qu'elle a déjà vécu pendant huit semaines, au printemps. En début de soirée, le gouvernement de Jean Castex doit détailler les contours de ce nouveau confinement général, avec des précisions attendues sur la vie économique, de nouveau ralentie. Et selon nos informations, l'exécutif réfléchit déjà à un possible prolongement.

Ailleurs en Europe, les restrictions se multiplient, comme en Allemagne où les restaurants ainsi que les installations sportives et culturelles vont fermer pendant un mois. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les principales informations à retenir : La France vit jeudi une dernière journée avant le reconfinement

Selon les informations d'Europe 1, il pourrait durer de 8 à 12 semaines

Jean Castex doit détailler les mesures du confinement ce jeudi à 18h30

La France bascule de nouveau dans le confinement

Le président Emmanuel Macron a annoncé mercredi soir un reconfinement général en France. Cette deuxième période de confinement en France - après celle du printemps - commencera vendredi et durera au moins jusqu'au 1er décembre. Le dispositif sera réévalué tous les quinze jours.

Jusqu'au 1er décembre "a minima", "vous pourrez sortir de chez vous uniquement pour travailler, vous rendre à un rendez-vous médical, porter assistance à un proche, faire vos courses essentielles ou prendre l'air à proximité de votre domicile", a détaillé le chef de l'État en annonçant le retour de l'attestation. Avec toutefois trois changements majeurs par rapport au confinement du printemps : les écoles, collèges et lycées resteront ouverts, le travail pourra continuer, les Ehpad et les maisons de retraite pourront être visités". A l'université, les cours en ligne seront privilégiés. On vous explique tout ce qu'il faut retenir de cette allocution dans cet article.

Vers un confinement de huit à douze semaines ?

La durée du confinement pourrait être en réalité bien plus longue que les quatre semaines prévues jusqu'à présent. Selon les informations d’Europe 1, l'Élysée table sur un autre calendrier pour surmonter cette deuxième vague. Le reconfinement pourrait ainsi durer entre huit et douze semaines, soit jusqu’à la fin du mois de janvier dans le pire des cas. Le président de la République ne s’est pas risqué à dévoiler ce scénario lors de son allocution télévisée, et ce pour deux raisons, selon nos informations : l'espoir d'une amélioration notable sur le front de l'épidémie et la difficulté extrême de faire passer un tel message dans l'opinion.

Castex s'exprime à 18h30 pour détailler les mesures

Le Premier ministre s'exprimera jeudi pour détailler les annonces faites par le président mercredi soir, d'abord devant l'Assemblée nationale puis devant le Sénat l'après-midi. Les nouvelles mesures liées au confinement seront soumises à un vote des parlementaires. Jean Castex tiendra une conférence de presse à 18h30. Dans cet article (et la vidéo ci-dessous), on vous résume ce que l'on sait déjà sur les futures attestations de sortie :

"On va lire et regarder la télévision, mais il y en a ras-le-bol"

Partout en France, les réactions se multiplient, certains étant soulagés que l'on prenne enfin des mesures drastiques face à l'épidémie, beaucoup déplorant au contraire un nouveau tout de vis déprimant, quelques mois seulement après le premier confinement.

"Pendant le confinement on avait dû annuler des voyages Donc il y en a ras-le-bol mais s’il faut passer par là on le fera. On ne va pas faire la révolution, on est trop vieux pour ça", ironise (à peine), George, un retraité interrogé par Europe 1. Gérard, Parisien, se rassure en s'imaginant la période qui s'annonce comme une petite pause à l'échelle d'une vie. "Par rapport à la société actuelle où tout va très vite, ça fait quelque part réfléchir. On a un temps qui se stoppe, alors qu’on n’a jamais de temps pour nous. On est toujours en train de courir, de travailler, de faire des courses", philosophe-t-il. Vous pouvez écouter notre reportage par ici :

Un confinement dévastateur pour l'économie ?

Pour Geoffroy Roux de Bézieux, président du Medef, "ce reconfinement va coûter au pays entre 50 et 75 milliards d’euros de PIB et provoquer des dégâts économiques et humains considérables." Le "patron des patrons" estime que "ce n'est pas dans les commerces que se fait la contamination mais dans la sphère privée et pourtant ce sont eux qui sont pénalisés. Je comprends leur désarroi et leur colère."

Restés ouverts ces dernières semaines malgré le couvre-feu, les bars et restaurants devront eux baisser rideau à partir de jeudi minuit, et déplorent d'être "montrés du doigt" par la voix de Roland Héguy, président de l'Union des métiers des industries de l'hôtellerie), le principal syndicat de l'hôtellerie.

Les parcs et les marchés resteront ouverts

Les parcs ainsi que les marchés couverts et en plein air resteront ouverts pendant le confinement : c'est en tout cas ce qu'a annoncé jeudi matin Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, sur RTL.

Les trains circuleront "comme prévu" jusqu'à dimanche

Les trains vont circuler "comme prévu" jusqu'au dimanche 1er novembre pour le retour des vacances de la Toussaint, a indiqué la SNCF mercredi soir. "Les TGV INOUI, OUIGO, Intercités, trains internationaux et trains régionaux circuleront tous comme prévu ce jeudi 29 octobre, vendredi 30, samedi 31 et dimanche 1er novembre", a déclaré SNCF Voyageurs dans un communiqué.

Plus de 3.000 patients Covid en réanimation en France

Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés en réanimation a dépassé mercredi la barre des 3.000, un niveau inédit depuis début mai, selon les derniers chiffres officiels. 372 nouvelles admissions en réa (ou en soins intensifs) ont été enregistrées depuis mardi, selon la base de données de Santé publique France. "Quoi que nous fassions, près de 9.000 patients seront en réanimation à la mi-novembre, soit la quasi-totalité des capacités françaises", a prévenu Emmanuel Macron.

Plus largement, 2.821 personnes supplémentaires ont été hospitalisées pour Covid-19 depuis mardi. Les hôpitaux français accueillent désormais plus de 20.000 personnes admises en raison du coronavirus (20.184 précisément). Par ailleurs, le nombre des décès liés au Covid-19 a atteint 35.785, soit 244 de plus que le bilan de la veille, selon les données diffusées mercredi soir par Santé Publique France, et 36.437 nouveaux cas positifs confirmés ont été enregistrés depuis mardi, d'après la même source. Le taux de positivité des tests est de 18,6%, contre 4,5% début septembre.

L'Allemagne durcit ses mesures, avec une fermeture des cafés et restaurants

L'Allemagne a décidé mercredi d'une nouvelle série de restrictions face à la progression du nouveau coronavirus, imposant un mois de fermeture aux secteurs de la gastronomie, de la culture et des loisirs. Ces mesures, qui entreront en vigueur lundi et dureront jusqu'à la fin du mois de novembre, limiteront également à 10 personnes issues de deux foyers les participants à des réunions privées.

Les citoyens sont invités à éviter tous les déplacements inutiles, les séjours en hébergement étant réservés à des "fins non touristiques", a déclaré la chancelière Angela Merkel après des discussions avec les dirigeants des 16 États allemands. Tous comme les bars, cafés et restaurants, les piscines et autres installations sportives seront fermées tandis que les compétitions professionnelles retrouveront le huis clos. Les écoles et les commerces seront toutefois autorisés à rester ouverts, a précisé la chancelière.

La Belgique submergée, couvre-feu dans plusieurs régions italiennes

La Belgique, devenu le pays du monde où le coronavirus circule le plus intensément lors de la deuxième vague, comptait mercredi quasiment autant de malades hospitalisés qu'au pic de la première au début du printemps, selon des chiffres officiels. Mardi, ce pays de 11,5 millions d'habitants a enregistré 689 nouvelles admissions à l'hôpital, battant le record absolu établi le 28 mars (629). Résultat : il y avait au total 5.554 malades dans les hôpitaux, très près du pic enregistré le 6 avril (5.759), selon les données de l'institut belge de santé publique Sciensano.

En Italie, l'instauration d'un couvre-feu dans plusieurs régions, ainsi que la fermeture des bars et des restaurants à 18h a déclenché des rassemblements de personnes en colère contre les mesures de restriction. Des incidents ont éclaté à Milan et Turin. Les salles de sport, de cinéma, de concert sont également fermées.

Près de 1,17 million de morts dans le monde

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1.168.750 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP mercredi à partir de sources officielles. Plus de 44.056.470 cas d'infections ont été officiellement diagnostiqués.