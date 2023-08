Football : Ousmane Dembélé signe au PSG jusqu'en 2028

Ousmane Dembélé, 26 ans, évoluait depuis 2017 au FC Barcelone et avait renouvelé en 2022 son bail avec les Blaugrana jusqu'en 2024. Mais Paris a profité d'une clause de cession de 50 millions d'euros pour s'offrir l'ancien Rennais. "Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain et impatient de jouer sous mes nouvelles couleurs", a déclaré le joueur, cité dans le communiqué du PSG. "J'espère continuer à grandir ici et rendre fier tous les amoureux du club."

Dembélé rejoint trois autres joueurs sacrés en 2018

Avec 37 sélections et 4 buts en équipe de France, il rejoint au PSG trois autres joueurs sacrés au Mondial en Russie : Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez. C'est la neuvième recrue estivale du club parisien après les défenseurs Milan Skriniar et Lucas Hernandez, les milieux Manuel Ugarte et Cher Ndour, les attaquants Marco Asensio, Lee Kang-in et Gonçalo Ramos, et le gardien Arnau Tenas.

Au Barça, malgré les blessures et une adaptation un peu longue à se dessiner, "Dembouz" peut se prévaloir d'un bilan plus qu'honnête avec 40 buts et 43 passes décisives en 185 matches. En six ans de présence en Catalogne, il a décroché trois titres de champion (2018, 2019, 2023) et deux Coupes d'Espagne (2018, 2021), sans pour autant briller sur la grande scène européenne et la Ligue des champions.

Gros coup du PSG

En enrôlant Dembélé, le PSG réussit un gros coup dans le secteur offensif et poursuit la refondation de son attaque alors que l'avenir de Kylian Mbappé et de Neymar est très incertain. De quoi atténuer également ses échecs sur les dossiers Harry Kane, transféré ce samedi au Bayern Munich, et Bernardo Silva, pour l'instant retenu par Manchester City.

"La passion et la détermination manifestées par Ousmane au moment de rejoindre le PSG sont fantastiques et correspondent à l'attitude requise pour tous nos joueurs. Nous sommes fiers de compter un autre vainqueur français de la Coupe du monde au Paris Saint-Germain au moment d'entrer dans une nouvelle grande ère pour notre club", a réagi le président Nasser Al-Khelaifi, cité dans le communiqué.