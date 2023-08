Football : selon Luis Enrique, Ousmane Dembélé est un joueur du PSG à «99%»

L'attaquant français Ousmane Dembélé est un joueur du PSG à "99%", a expliqué vendredi l'entraîneur Luis Enrique, qui a cependant précisé qu'il restait encore quelques détails à régler avant de finaliser le transfert à Paris du joueur du FC Barcelone. "Dembélé n'est pas encore légalement un joueur du PSG, à 100% non, mais à 99%. Il reste encore un alinéa au contrat", a expliqué le technicien espagnol.

Pas de première ce week-end

Si l'officialisation du transfert du champion du monde 2018 est imminente, le joueur de 26 ans ne pourra pas être aligné samedi lors de la première journée de Ligue 1 contre Lorient au Parc des Princes. Mardi, Xavi, l'entraîneur du Barça, avait confirmé le départ de l'attaquant, qui devrait être la 9e recrue estivale du PSG, après les signatures des défenseurs Milan Skriniar et Lucas Hernandez, des milieux Manuel Ugarte et Cher Ndour, des attaquants Marco Asensio, Lee Kang-in et Gonçalo Ramos et du gardien Arnau Tenas.

En enrôlant Dembélé, le PSG réussira un joli coup dans le secteur offensif, poursuivant la refondation de son attaque alors que l'avenir de Kylian Mbappé et de Neymar est très incertain. De quoi atténuer également ses échecs sur les dossiers Harry Kane et Bernardo Silva, pour l'instant retenu par Manchester City.