Coupe du monde 2022 : Ousmane Dembélé, la star cachée de l'équipe de France

Et si c'était lui, la véritable star de l'équipe de France de Didier Deschamps ? Ousmane Dembélé a montré l'étendue de son talent en ouverture de la Coupe du monde de football au Qatar face à l'Australie (4-1), où il est notamment auteur d'une passe décisive pour Kylian Mbappé sur le troisième but français. L'attaquant barcelonais a d'abord la vitesse phénoménale de son compère de l'attaque tricolore, des dribbles illisibles et des buts d'anthologie au bout de ses pieds.

À 25 ans, l'ancien Rennais de 25 ans enflamme les commentateurs du monde entier. Mais derrière ce footballeur talentueux et blagueur se cache un jeune homme fragile. Europe 1 zoome sur le numéro 11 des Bleus, avant le match France-Danemark à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1 et europe1.fr.

"Cette Coupe du monde est l'une de mes priorités"

Après des débuts fracassants au Stade Rennais et au Borussia Dortmund, en Allemagne, Ousmane Dembélé fait grève pour obtenir son transfert au FC Barcelone, et finit par l'obtenir en 2017. D'abord aux côtés de Lionel Messi, le Français déçoit et multiplie les blessures en raison d'une mauvaise hygiène de vie.

Cette saison 2022-2023 est celle de la rédemption. Buteur et passeur en Catalogne, Ousmane Dembélé retrouve l'équipe de France avec de grandes ambitions. "Énormément de choses se disaient un peu partout", concède le joueur en conférence de presse. "On arrive en 2022, un peu plus mature. À 25 ans maintenant, cette Coupe du monde est l'une de mes priorités. Je veux continuer à travailler, à bosser pour pouvoir faire un grand Mondial", appuie celui qui avait participé à l'épopée russe et au titre de champion du monde en 2018.

Quatre ans après avoir raté son premier match en Russie face à l'Australie, le Barcelonais s'est rattrapé mardi soir, face à ce même adversaire. Ousmane Dembélé veut maintenant marquer les esprits au Qatar.