Football : Le club de Lille a été vendu, Olivier Létang en est le nouveau président

Le Losc a officiellement changé de mains. Gerard Lopez a vendu le club de Lille (L1) à la société Callisto, filiale du fonds d'investissement Merlyn Partners, a indiqué vendredi à l'AFP une source proche du dossier, confirmant une information du quotidien L'Equipe. Conformément aux informations qui circulaient lorsque l'annonce d'une offre de rachat a été connue, c'est Olivier Létang qui va assumer la direction du club. Christophe Galtier, l'entraineur actuel des Lillois, reste en fonction.

Lopez poussé vers la sortie

Moins de quatre ans après avoir racheté le club à Michel Seydoux, l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois a dû céder le club nordiste, très endetté, et c'est Olivier Létang, ancien dirigeant du Paris Saint-Germain et de Rennes, qui devient le nouveau président du Losc. Gerard Lopez, qui avait emprunté plus de 225 millions d'euros à Elliott Management lors de ses premiers mois de mandat, a été poussé vers la sortie par le fonds d'investissement américain, à qui il avait remboursé moins de la moitié de cette somme.

Cette vente, qui semblait inéluctable depuis quelques jours, intervient paradoxalement au moment où le Losc n'a jamais semblé aussi solide et sûr de sa force : qualifié pour les 16e de finale de la Ligue Europa et premier du championnat, les Dogues tenteront dimanche de conserver leur fauteuil de leader lors du choc face au PSG, leur dauphin. Mercredi, quelques heures après l'annonce de la cession imminente du club, les joueurs lillois n'avaient pas tremblé pour s'imposer à Dijon (2-0) et ainsi conforter leur première place.