Football : Gérard Lopez sur le point de vendre le LOSC à un fond d'investissement

Le LOSC est sur le point de changer de mains. En raison, entre autres, du coronavirus, Gérard Lopez, l'actuel propriétaire du club de football, n'aurait plus les moyens financiers d'assurer la gestion du leader actuel de la Ligue 1. Il est désormais en passe de revendre le club sous la pression du fond d'investissement qui lui avait prêté de l'argent. Alors que la cession effective devrait avoir lieu dans les prochains jours, la future équipe dirigeante du club se dessine avec l'arrivée annoncée d'Olivier Létang et le maintien de Christophe Galtier. Gérard Lopez et son état major, eux, devraient partir prochainement.

"J'analyse l'offre de rachat que j'ai reçue"

Au-delà du départ de Gérard Lopez, deux des hommes forts du club sont donc donnés partants. C'est le cas du directeur général Marc Ingla et surtout de Luis Campos, le dénicheur de talents. Ce dernier avait permis à Lille de retrouver les sommets en recrutant les joueurs à fort potentiel comme Nicolas Pépé ou Victor Osimhen avant de les revendre à prix d'or. Le club a d'ailleurs empoché 250 millions d'euros grâce aux transferts ces dernières années. Ce qui n'empêche pas le Losc d'être en grandes difficultés financières selon L'Equipe.

Dans un communiqué, Gérard Lopez dit analyser "l'offre de rachat [qu'il a] reçue". Le dirigeant hispano-luxembourgeois, qui avait racheté Lille début 2017, devrait le revendre au fond d'investissement luxembourgeois Merlyn. Olivier Létang, l'ancien homme fort de Rennes, a été approché pour devenir le futur directeur délégué du LOSC et devrait être salarié du club. Létang aurait par ailleurs confirmé à l'entraineur Christophe Galtier sa volonté de le maintenir à son poste.