Ligue 1 : Marseille défait face à Rennes, match nul entre Lyon et Brest

Marseille et Lyon n'ont pas su tirer leur épingle du jeu lors de la quinzième journée de Ligue 1 de football, ce mercredi. Le club phocéen a été défait par Rennes, qui a ainsi mis fin à la série de victoire de l'OM. De son côté, Lyon n'a pas su s'imposer face à Brest et reste sur un match nul. Ce résultat permet au Paris Saint-Germain de récupérer la seconde place avant son face à face contre Lille, leader du classement, prévu dimanche.

Lyon perd sa deuxième place au profit du PSG

Lyon, qui restait sur cinq succès consécutifs, a vécu mercredi une soirée difficile contre le mal-classé Brest (2-2), concédant un nul qui le fait chuter à la troisième place de la Ligue 1, après la 15e journée. L'OL, mené 1-0 après un but contre son camp d'Anthony Lopes (39e), avait fait le plus dur en reprenant l'avantage. Mais, même à onze contre dix, il a été surpris par un penalty de Romain Faivre (90e+3), consécutif à une faute de son gardien portugais.

Déception également du côté de Marseille qui s'incline face à Rennes. Réduits à 10 pendant une heure, les Marseillais ont vu leur belle série de victoires et d'invincibilité stoppée mercredi par une défaite 2-1 à Rennes, qui confirme son regain de forme. Le jeune Pape Gueye avait ouvert le score d'une belle frappe à ras de terre (24e) mais son expulsion 10 mn plus tard a coupé l'élan des Marseillais, qui ont vu Rennes égaliser par Hamari Traoré (62e) et prendre l'avantage par Adrien Hunou (83e).

Lille toujours leader

Le PSG, victorieux de Lorient (2-0) dans le même temps, profite du nul Lyonnais pour s'emparer de la 2e place. A 11 contre 10 et avec une équipe largement remaniée, le champion de France s'est imposé grâce à un penalty de Kylian Mbappé (50e) et un but de Moise Kean (60e).

Le club parisien demeure à un point du leader, Lille avant le match qui doit les opposer, dimanche. Le LOSC s'est imposé relativement facilement (2-0) à Dijon, dans un contexte marqué par la vente probable du club.