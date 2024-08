Football JO-2024 : les Bleus de Thierry Henry écartent l'Argentine pour s'offrir une demie

L'équipe de France s'est qualifiée pour les demi-finales du tournoi olympique de Paris en battant l'Argentine 1-0 vendredi à Bordeaux et affrontera l'Égypte à Lyon lundi pour une place en finale. La fin de match a été mouvementée, des joueurs des deux équipes en étant venus aux mains au coup de sifflet final. Ces incidents ont valu un carton rouge au milieu de terrain français Enzo Millot.

Les Français pensaient pourtant s'être mis à l'abri plus tôt : lorsqu'ils ont tous couru vers Michael Olise, coéquipiers, remplaçants, le staff et Thierry Henry en premier lieu. Si les spectateurs du stade de Bordeaux avaient pu se joindre à la mêlée, ils l'auraient sans doute fait également. À la 84e minute de la rencontre en effet, alors que la France menait 1-0, le futur ailier du Bayern Munich, meilleur Français depuis le début du tournoi, a bien cru délivrer définitivement les siens, mais son but a été refusé après l'appel à l'assistance vidéo. Qu'importe : la France a tenu les quelques minutes qui la séparaient de la fin du temps réglementaire et les dix autres ajoutées en temps additionnel.

La sélection olympique n'a jamais été aussi proche d'obtenir le second titre olympique de son histoire

Elle a fait fi des polémiques qui ont entouré la rencontre face à l'Argentine, devenue l'ennemi public numéro un du football français depuis que ses supporters et ses joueurs ont pris la mauvaise habitude d'entonner des chants racistes à l'encontre des joueurs français pour célébrer leurs victoires. Ainsi, les partenaires d'Alexandre Lacazette n'ont pas dévié de leur objectif annoncé depuis des mois. Et quarante ans après sa seule et unique médaille obtenue en 1984, la sélection olympique n'a jamais été aussi proche d'en obtenir une seconde, à domicile, et peut décemment espérer aller au bout du tournoi, comme l'avait fait sa glorieuse ainée à Los Angeles.

Les Bleus de Henry, missionné pour cela par Philippe Diallo, le président de la Fédération française, se sont offert un boulevard en écartant, lors des quarts, l'Argentine, favorite de la compétition. En demi-finale à Lyon, ils affronteront donc l'Égypte, l'équipe a priori la moins forte des quatre derniers prétendants avec l'Espagne et le Maroc, rincée qui plus est par un quart terminé aux tirs au but face au Paraguay.

Des Bleus difficiles à arrêter

Surfant sur la vague Léon Marchand qui venait d'obtenir sa quatrième médaille d'or bruyamment célébrée par le public du stade de Bordeaux, l'équipe de France a pris son homologue argentine à la gorge dès le début du match. Ce départ en boulet de canon a été récompensé dès la 5e minute de la rencontre, quand sur un corner obtenu et tiré par Olise, Jean-Philippe Mateta s'est délivré du marquage de Nicolas Otamendi pour couper le ballon de la tête au premier poteau et trouver le petit filet de Geronimo Rulli (1-0, 5e).

Pendant 20 minutes, les Bleus n'ont pas relâché leur étreinte, Enzo Millot (18e) et Mateta à nouveau (19e) étant à deux doigts de faire sombrer entièrement l'Albiceleste, totalement apathique. L'Argentine a fini tout de même par se réveiller, exploitant mieux la possession de balle qu'elle a globalement dominée et Guillaume Restes, le gardien français, a dû se déployer pour empêcher Ezequiel Fernandez d'égaliser d'une frappe lointaine (28e). Ensuite et jusqu'au bout de la partie, les assauts argentins ont tous été contenus par une défense qui n'avait, depuis le début du tournoi, jamais été aussi précise, compacte et solidaire.

Dans un match enlevé, qui n'a jamais baissé d'intensité, les Bleus ont également été portés par un public incandescent, trop content de profiter de sa "der" avec le football de haut niveau avant très longtemps vu la situation des Girondins. Seule ombre au tableau, les suspensions pour la demie du milieu Manu Koné, pour avoir écopé d'un second carton jaune, et celle d'Enzo Millot. Suscitant enfin l'engouement qui accompagne les Français durant ses Jeux, les Bleus sont néanmoins lancés et il sera difficile de les arrêter s'ils affichent le même niveau de jeu jusqu'au bout.