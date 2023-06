Équipe de France : ces Bleus qui rêvent des Jeux olympiques de Paris 2024

Si les stars du ballon rond sont désormais en vacances, certains rêvent déjà des Jeux olympiques de Paris 2024. En général, les joueurs de football n’ont pas particulièrement envie de participer à cet événement sportif mondial, sauf que cette fois-ci, il se déroule dans la capitale française. Et cela n’arrive qu’une fois par siècle… Plusieurs stars de l’équipe de France ont déjà manifesté leur envie de participer à la grande aventure des Bleus l’année prochaine à Paris.

Les joueurs dépendent du club

Antoine Griezmann a envie de représenter la France aux JO et mettra, dit-il, une pression extraordinaire pour y participer. Quant à l’attaquant Kylian Mbappé, le capitaine des Bleus est plus mesuré même s’il ne cache pas son désir de porter le maillot olympique. "J'ai toujours dit que c'était un rêve pour moi de participer aux JO mais j'ai aussi toujours dit que je ne forcerai pas et que je serai à la disposition du club", souligne le numéro 10 de l'équipe de France.

En effet, c’est l’employeur, donc le club qui autorise ou non le joueur à participer aux JO. Cela s'explique parce que les Jeux ne font pas parti du calendrier de la FIFA. Même Didier Deschamps ne peut rien faire. "J'espère qu'il y aura la meilleure équipe possible. Après il y a le désir et la volonté des joueurs mais le décideur il n'y en a qu'un, ce n'est pas moi, c'est le club", note le sélectionneur des Bleus. Des retraités internationaux comme l’ancien capitaine Hugo Lloris et Raphael Varane pourraient également être intéressés par une dernière grande aventure. Mais attention, seuls 3 joueurs de plus de 23 ans pourront intégrer cette prestigieuse liste.