Adoubé en Italie, excellent sur penalties... Qui est Mike Maignan, héritier désigné d'Hugo Lloris ?

Il frappait à la porte avec insistance depuis plusieurs mois, prêt à bousculer une hiérarchie qui semblait pourtant intangible. Mais cette fois-ci, son heure a enfin sonné. À 27 ans, Mike Maignan va devenir le nouveau gardien titulaire de l'équipe de France, succédant ainsi au capitaine Hugo Lloris. En mettant un terme à sa carrière internationale le 9 janvier dernier, le joueur le plus capé de l'histoire des Bleus (145 sélections) ouvre une voie royale au portier de l'AC Milan qui s'est peu à peu imposé comme une référence à son poste en Europe. Et qui devrait, selon toute vraisemblance, disputer les deux matches de qualification à l'Euro 2024 face aux Pays-Bas, le 25 mars et en Irlande le 28. Le sélectionneur Didier Deschamps communiquera sa liste ce jeudi.

Le PSG ne lui a jamais laissé sa chance

Un nouveau statut en bleu que Mike Maignan doit à ses performances de tout premier plan sous le maillot de l'AC Milan. Mais avant d'éclabousser l'Italie de son talent, le natif de Cayenne en Guyane aurait pu en faire profiter les supporters du Paris Saint-Germain. À l'instar de Christopher Nkunku, Kingsley Coman ou encore Moussa Diaby, Maignan a fréquenté le centre de formation parisien jusqu'à l'âge de 14 ans. Et tout comme eux, c'est loin du Parc des Princes que le dernier rempart tricolore s'est fait un nom. À Lille, plus précisément.

Dans le Nord, Mike Maignan s'installe dans les buts lors de la saison 2017-2018 et n'aura besoin que d'une année de rodage pour s'ériger en numéro 1 à son poste dans le championnat de France. À l'issue de l'exercice 2018-2019, il est élu meilleur gardien de Ligue 1 lors de la cérémonie des trophées UNFP.

Mike Maignan reçoit le trophée de meilleur gardien de Ligue 1 des mains du comédien Issa Doumbia

AFP/Franck Fife

De quoi taper dans l'œil de Didier Deschamps, qui le convoque pour la première fois en mai 2019 pour un match amical face à la Bolivie. Dans l'esprit du sélectionneur, Maignan n'est alors que la troisième option au poste de gardien derrière l'indéboulonnable Hugo Lloris et son éternelle doublure, Steve Mandanda.

Élu meilleur gardien de Ligue 1... puis de Série A

À cet instant, Mike Maignan part donc d'assez loin dans la course au poste de titulaire en bleu mais ses prestations toujours plus abouties en club vont peu à peu faire évoluer son statut. Deux ans plus tard, en 2021, il est notamment l'un des rouages essentiels du LOSC de Christophe Galtier, sacré champion de France à la surprise générale devant le PSG.

Transféré dans la foulée à l'AC Milan, Maignan se met rapidement l'Italie dans la poche. "Mike motive ses coéquipiers, se fait entendre sur les coups de pied arrêtés et essaie d'allumer la lumière là où il fait parfois nuit. Il a les qualités pour grandir encore - l'entraîneur et les dirigeants en sont convaincus - et assez de personnalité pour s'affirmer comme un leader, même s'il vient d'arriver", écrivait Marco Fallisi, journaliste pour la Gazzetta dello Sport au soir d'une défaite milanaise face à Liverpool (3-2). Champion d'Italie quelques mois plus tard avec les Rossoneri, le gardien français remporte également le trophée de meilleur gardien du championnat de Série A, en affichant une moyenne de 79,4% de tirs arrêtés. Aucun gardien n'a fait mieux la saison dernière en Europe.

Très attentif à sa brillante évolution, le staff de l'équipe de France l'intronise petit à petit numéro 2 dans la hiérarchie. Mais la place de gardien titulaire reste promise à Hugo Lloris, en dépit de performances légèrement déclinantes. Privé du Mondial 2022 en raison d'une blessure, Mike Maignan a effectué un retour tonitruant à la compétition, à l'image de sa somptueuse et décisive parade sur la pelouse de Tottenham en Ligue des champions la semaine dernière.

[ LIVE] #UCL - 1/8 de finale retour

Mike Maignan sauve Milan au bout du temps additionnel !!!

Quelle parade face à Harry Kane !https://t.co/IalCMrrtCh — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 8, 2023

Une palette technique très étoffée

Décisif dans les moments clés, dotés d'incroyables réflexes, souverain dans le jeu aérien, le Guyanais s'impose comme une évidence pour prendre la succession d'Hugo Lloris dont il se distingue par une palette technique encore plus étoffée. Très à l'aise dans le jeu au pied, Mike Maignan excelle également dans l'exercice des penalties. Deux registres dans lesquels Hugo Lloris a toujours éprouvé plus de difficultés, notamment lors de la finale de la dernière Coupe du monde où il n'avait pas repoussé la moindre tentative argentine. Depuis le début de sa carrière, Maignan affiche l'excellent ratio de 29% de réussite face aux tireurs adverses. Il avait même mis en échec l'ex-attaquant de Rennes, Paul-Georges Ntep, en 2015 alors qu'il disputait son tout premier match de Ligue 1.

Ce jeudi, la carrière de Mike Maignan devrait donc prendre une nouvelle dimension. Et le maillot bleu qu'il devrait enfiler vendredi 25 mars face aux Pays-Bas devrait logiquement peser plus lourd que celui de ses cinq premières sélections. Mais dans une interview accordée à L'Équipe juste après sa retraite, Hugo Lloris l'assure : "Magic Mike" est "prêt" à assumer son nouveau statut.