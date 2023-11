EXCLU - «Je me suis senti tout petit» : Olivier Giroud raconte son passage comme gardien de but avec l'AC Milan

À 37 ans, Olivier Giroud n'en finit plus de surprendre. Le 7 octobre dernier, le meilleur buteur de l'équipe de France (54 buts) est devenu, le temps de quelques minutes, le gardien héroïque de l'AC Milan. Alors que son équipe venait d'ouvrir le score face au Genoa, Mike Maignan, le portier numéro 1 des Bleus, voit rouge après une sortie mal maîtrisée. Nous jouons alors la 98e minute et malheureusement pour les Milanais, l'entraineur Stefano Pioli a effectué tous ses changements. Et comme le veut le règlement, un joueur de champ doit donc prendre les gants. Olivier Giroud se charge alors de prendre cette responsabilité, mais le Français ne s'attendait surement pas à vivre une telle fin de match.

Invité exceptionnel de l'émission Le studio des légendes, le champion du monde 2018 au micro de Jacques Vendroux, sur cette rencontre qui a fait de lui un gardien de but heureux.

"Une sensation différente que de marquer un but"

Genoa-AC Milan, un match qui restera comme l'un des plus beaux jours de sa carrière ? "C'est vrai. À 37 ans, avec tout ce que j'ai vécu dans ma carrière, vivre ce genre de choses uniques pour moi reste incroyable, car je ne me suis jamais retrouvé dans cette situation. Et c'était une sensation différente que de marquer un but. C'était tout aussi jouissif, énormément de fierté et d'adrénaline", admet le meilleur buteur de l'équipe de France. L'histoire pouvait s'arrêter là, mais non, Olivier Giroud en veut toujours plus.

Dans les dernières secondes de la rencontre, le Genoa s'est offert une occasion en or d'égaliser, mais le nouveau portier de l'AC Milan en a décidé autrement. Malgré le danger, le Français n'a pas eu peur de sortir de sa cage pour venir s'interposer dans les pieds d'un attaquant du Genoa. Même si ce n'était pas la plus élégante, Olivier Giroud a sorti une parade décisive, offrant la victoire aux Milanais. "J'ai le cœur qui battait à 200 à l'heure d'avoir un peu sauvé, entre guillemets, d'avoir fait cette sortie un peu kamikaze, si je puis dire, et qui n'était pas très académique (rire)", ironise Olivier Giroud au micro de Jacques Vendroux.

"Tu te sens vulnérable"

Mais alors, comment le meilleur buteur milanais de la saison en est-il arrivé dans les cages ? "On est deux à postuler. Il y a Christian Pulisic qui aime bien aussi aller au but. Mais bon, il fait 1m75 Christian, donc à un moment donné, je ne veux pas dire qu'il n'aurait pas bien fait dans la cage, mais c'est vrai que c'est mieux de mettre un grand. Donc bon, les mecs du staff m'ont dit : Olive, allez vas-y, mets les gants", raconte le Français, en précisant que son coéquipier de plus petite taille ne lui en tenait pas rigueur.

En revanche, une fois dans le but, Olivier Giroud a connu de nouvelles sensations. "Je me suis senti tout petit dans la cage au moment du coup franc à l'entrée de la surface. Tu te sens vulnérable. Et les gants étaient un peu grands car Mike (Maignan) a des mains plus grandes que moi", ironise le champion du monde 2018. Un moment dont il se souviendra longtemps. Et pour ça, le club milanais lui a offert un cadre avec la photo, la plaque du match et la date. "C'est sympa, ça va rester", conclut-il.