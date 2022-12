EN DIRECT - Coupe du monde 2022 : menés 2-0 par l'Argentine, les Bleus n'y arrivent pas...

La France de Kylian Mbappé défie l'Argentine de Lionel Messi en finale de la Coupe du monde de football 2022. Les Bleus vont tenter l’impossible exploit de remporter un titre mondial pour la deuxième fois d’affilé, ce qui n’est plus arrivé depuis le Brésil au tournant des années 60. Suivez cette finale en direct et en intégralité dans Europe 1 Sport.

Évolution du score : Argentine 2 - 0 France Argentine : Lionel Messi (23e minute), Angel Di Maria (35e minute) Stade Lusail Iconic Stadium (Qatar)

Le point à la 70e minute : les Bleus sortent un peu la tête de l'eau. Kolo Muani continue de montrer le bon chemin aux autres Bleus. Plus présents dans les duels, espérons que ce meilleur visage montré par les hommes de Didider Deschamps permettra de revenir au score rapidement !

Le point à la 60e minute : Kolo Muani est le seul joueur français qui tente de produire un peu de jeu sur son côté droit. Mais les hommes de Didier Deschamps ne parviennent toujours pas à se trouver et à construire ensemble. Kylian Mbappé est assez transparent dans ce match.

Le point à la 50e minute : début de deuxième période tranquille. Les deux équipes s'observent et prennent le temps de construire leurs actions. C'est trop statique du côté des Bleus qui n'arrivent pas à se mettre en mouvement et se créer des espaces. Adrien Rabiot est averti après une grosse faute, c'est le premier joueur français averti.

Le point à la 46e minute : encore une petite note d'espoir, l'Argentine n'a encaissé aucun but en première période lors de 7 de ses 7 matches, plus que toute autre équipe à la Coupe du Monde 2022. En revanche, elle en a encaissé cinq en seconde période...

Le point à la mi-temps : les Bleus sont dos au mur à la pause. Menés 2-0 contre l'Argentine, il faudra réagir rapidement au retour des vestiaires. Gardons espoir et rappelons nous de la demi-finale de Ligue des Nations en 2021 : les Bleus étaient menés 2-0 à la pause face à la Belgique et avaient effectués une remontada de folie pour s'imposer 3-2 !!

Le point à la 45e minute : il y aura 7 minutes de temps additionnel ! Les Bleus haussent enfin un peu le ton mais les Argentins sont déterminés et pressent toujours très fort. Les statistiques parlent d'ailleurs d'elles-mêmes : 59% de possession de balle en faveur de l'Argentine pour le moment. 3 tirs cadrés sur 6 pour l'Albiceleste, tout simplement aucun pour la France. 2 corners à 0. 260 passes argentines réussies contre seulement 165 pour les Bleus.

Le point à la 40e minute : les Bleus sont perdus, passifs et totalement dominés dans cette première période ratée. Seulement 37% de possession et aucun tir pour eux. 6 tirs pour 3 cadrés en faveur de l'Argentine. Didier Deschamps n'a pas le choix et change complètement son attaque. Ousmane Dembélé et Olivier Giroud sont remplacés par Randal Kolo Muani et Marcus Thuram.

La statistique : l'Argentine est invaincue lors de ses 5 derniers matches après avoir ouvert le score à la Coupe du Monde, soit depuis le 22 novembre 2022 contre l'Arabie Saoudite (D1-2).

Le point à la 35e minute : ET L'ARGENTINE QUI DOUBLE LA MISE... Di Maria crucifie Hugo Lloris sur un contre éclair. Après une belle récupération de balle au coeur du jeu, Messi sert Alvarez en une touche de balle. Pareil pour Mac Allister qui offre une balle de but dantesque à Di Maria. 2-0 pour l'Albiceleste face aux Bleus. Cela se complique...

Le point à la 30e minute : les Argentins continuent de priver les Bleus de ballon. L'équipe de France ne parvient pas à enchaîner plus de dix passes et se heurte au bloc très haut de l'Albiceleste...l'Argentine domine totalement cette rencontre. Notons aussi que le match est très haché par les fautes et le temps passé par les joueurs au sol.

Le point à la 23e minute : OHHH la faute dans la surface ! Di Maria tombe dans la surface après avoir éliminé Ousmane Dembélé.... pénalty pour l'Argentine ! Lionel Messi ne tremble pas et transforme le penalty en prenant à contre-pied Hugo Lloris ! ! 1-0 pour l'Albiceleste !

Le point à la 20e minute : La possession est légèrement en faveur de l'Argentine dans ce début de rencontre avec 53 %. Les Bleus ont pour le moment du mal à développer leur jeu. Les Bleus ne se sont pas procurés beaucoup d'occasions mais sur une incursion d'Hernandez, le défenseur est taclé à l'entrée de la surface. Sur le coup franc qui suit Olivier Giroud saute plus haut que tout le monde mais sa tête passe de peu au dessus du but.

Le point à la 10e minute : les Argentins mettent la pression sur les Bleus en ce début de match. L'Albiceleste met le pied sur le ballon et prend l'ascendant avec l'actif Di Maria sur la gauche. Sur un corner de l'Argentine mal dégagé, Hugo Lloris effectue une sortie hasardeuse et reçoit un coup dans les côtes. Le gardien des Bleus reste longtemps au sol mais se relève finalement ! Ouf de soulagement pour la France !

Le point au coup d'envoi : C'EST PARTI ! Le coup d'envoi est donné par l'arbitre Polonais de cette finale ! Les Bleus jouent tout de bleu vêtus, les Argentins sont en blanc et bleu ciel ! La troisième étoile, voilà l'objectif !! 6 000 français sont présents dans le stade, c'est près de 50 000 supporters argentins !

Les compositions de la finale Argentine-France Argentine : Martinez - Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico - Di Maria, De Paul, Fernandez, Mac Allister - Messi, Alvarez France : Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez - Griezmann, Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Giroud, Mbappé

Ursula von der Leyen a choisi son camp

La présidente de la Commission européenne va supporter les Bleus pour cette finale. Cette dernière a apporté son soutien au président français sur Tweeter !

Cher @emmanuelmacron, je suis de tout cœur avec vous et l’équipe de France aujourd’hui.



Tous mes vœux de succès pour la Coupe du Monde!



Le chiffre à avoir en tête

Depuis la création de la compétition, c'est la 11e fois qu'une nation européenne et une nation sud-américaine vont s'affronter en finale. La balle est dans le camp des équipes d'Amérique du Sud puisque sept finales ont été remportées par celles-ci, contre quatre pour les nations européennes.

Les images du trophée

La FIFA a dévoilé une vidéo mettant en avant la Coupe du monde. Celle-ci est précieusement conservée et trônera au bord du terrain durant toute la finale.

Acuña forfait de dernière minute pour l'Argentine

Annoncé titulaire, le joueur argentin Acuña est finalement forfait et remplacé par le Lyonnais Tagliafico dans le onze argentin. Le joueur de FC Séville aurait ressenti une douleur à l'aine qui l'handicape depuis un certain temps. Il sera donc sur la banc !

Emmanuel Macron veut "remettre ça"

Présent pour la finale au Qatar, Emmanuel Macron a publié un tweet suggérant aux Bleus de "remettre ça" en faisant référence à l'ambiance à laquelle il avait assisté dans les vestiaires de l'équipe de France à la suite de la victoire en demi-finale contre le Maroc (2-0).

Zidane soutient aussi les Bleus

Zinédine Zidan a aussi voulu apporter tout son soutien à l'équipe de France avant le choc contre l'Argentine. Le champion du monde 1998 a posté une photo sur Instagram.

Hugo Lloris confiant

Le gardien de l'équipe de France Hugo Lloris a réagi au micro de TF1 avant le match : "Il y a tout pour une grande finale, face à un grand adversaire. C'est une occasion importante dans nos carrières, pour notre palmarès. C'est le match le plus difficile du tournoi, il faut mettre toutes les chances de notre côté pour le réussir et gagner."

Kylian Mbappé dans sa bulle

La star de l'équipe de France Kylian Mbappé est arrivée isolée, dans sa bulle au stade de Lusail. Aperçu dans les couloirs avec ses écouteurs, le champion du monde 2018 semble très concentré et surtout prêt à faire déjouer la défense de l'Argentine.

Le vestiaire des Bleus

Le vestiaire de l'équipe de France est prêt avant de recevoir les Bleus.

L'enjeu de la finale côté argentin

Les Argentins sont à la recherche d’une troisième étoile depuis 1986, et tout un pays rêve du couronnement ultime pour l’idole Lionel Messi. En effet, la star de l'Albiceleste dispute la dernière Coupe du monde de sa carrière.

Les Bleus avec Giroud et Rabiot

Un temps incertain en raison d'une petite gêne ressentie au niveau du genou, Olivier Giroud est bien aligné par Didier Deschamps. Adrien Rabiot était également incertain. Absent lors de la demi-finale face au Maroc, le milieu de terrain retrouve sa place dans le onze de départ pour la finale contre l’Argentine.

Devant Hugo Lloris, la ligne défensive sera donc composée de Jules Koundé, Raphaël Varane, Dayot Upamecano et Theo Hernandez. Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot et Antoine Griezmann formeront le milieu. Olivier Giroud sera épaulé en pointe par Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé.

Voici la composition de l'équipe de France au coup d'envoi : Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez - Griezmann, Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Giroud, Mbappé.

L'Argentine avec Di Maria

Le sélectionneur de l'Argentine Scaloni a décidé d'aligner un 4-4-2 avec le retour du Parisien Angel Di Maria.

Voici le onze de départ de l'Albiceleste : Martinez - Molina, Romero, Otamendi, Acuna - Di Maria, De Paul, Fernandez, Mac Allister - Messi, Alvarez.

Les encouragements de Benzema

Malgré les tensions qui existent entre Karim Benzema et le staff des Bleus, l'attaquant du Real Madrid a quand même tenu à encourager ses anciens coéquipiers pour cette finale de Coupe du monde.