EXCLUSIF - Hugo Lloris, bientôt le plus capé des Bleus : «Ça n'a jamais été une obsession»

EXCLUSIF

Vendredi se tient à Marseille le premier match de préparation à la Coupe du monde de football 2022 pour les Bleus. Un rendez-vous attendu, face à la Côte d'Ivoire. Dans les buts, comme d'habitude, l'un des visages les plus familiers de l'équipe de France : Hugo Lloris. Le capitaine, doyen des Bleus et gardien de Tottenham a accordé un entretien exclusif à Europe 1, à découvrir en intégralité ce week-end dans Europe 1 Sport. Pour patienter, le service des Sports d'Europe 1 vous a sélectionné quelques morceaux de l'entretien, avec un Hugo Lloris inattendu.

136 sélections, dont 112 comme capitaine

On connaît la discrétion de ce monument du football mondial, aussi efficace sur sa ligne qu'économe de ses mots. Au micro de Jacques Vendroux et de Cyrille de La Morinerie, Hugo Lloris remonte le temps et parle de son enfance à Nice, quand il ne rêvait pas foot, mais tennis avec un héros américain. "Pete Sampras ! C'est le seul sportif que j'ai eu en poster dans ma chambre", explique-t-il. "Un profil de jeu très particulier, très spécifique. Un joueur attaquant avec son service-volée légendaire."

Le petit Hugo est devenu grand. De Nice à Lyon, puis Tottenham depuis dix ans déjà. L'équipe de France, il l'a intégré en 2008. Un parcours extraordinaire, du bus de Knysna à l'époque du scandale Domenech/Anelka en 2010, au titre de champion du monde de 2018. 136 sélections, dont 112 comme capitaine. Dans sept matches, autrement dit dans quelques mois, il deviendra, si tout va bien, le joueur le plus capé de l'histoire des Bleus, devant Lilian Thuram.

Le Mondial 2022, le dernier objectif ?

Mais pour le capitaine des Bleus, "ça n'a jamais été une obsession" : "On s'en rapproche, toujours avec autant de fierté, avec autant d'honneurs et en essayant de répondre présent pour l'équipe de France", assure-t-il.

À 35 ans, Hugo Lloris se refuse de dire si la Coupe du monde au Qatar, dans huit mois, sera son dernier objectif. Ce qui est sûr, c'est qu'il veut la gagner à tout prix et ajouter une troisième étoile à ce maillot bleu, qu'il incarne depuis bientôt quinze ans.