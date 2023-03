Équipe de France : découvrez les joueurs sélectionnés par Didier Deschamps

Après les départs de Raphaël Varane, des gardiens Hugo Lloris et Steve Mandanda, et de Karim Benzema, Didier Deschamps a confié de nouvelles responsabilités à certains joueurs. Pour les premiers matches de qualifications à l'Euro 2024, face aux Pays-Bas (24 mars) puis à l'Irlande (27 mars), à vivre en intégralité dans Europe 1 Sport, le sélectionneur a fait appel à 23 footballeurs, dont trois novices (Khéphren Thuram, Brice Samba et Wesley Fofana). Également, le tacticien convoque les cadres attendus, à l'instar de Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann. Il n'a toutefois pas encore dévoilé qui sera le prochain capitaine des Bleus.

Découvrez les 23 joueurs sélectionnés : Gardiens : Mike Maignan, Alphonse Aréola, Brice Samba Défenseurs : Eduardo Camavinga, Wesley Fofana, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Benjamin Pavard, William Saliba, Dayot Upamecano Milieux de terrain : Youssouf Fofana, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Khéphren Thuram, Jordan Veretout Attaquants : Kingsley Coman, Moussa Diaby, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Randal Kolo-Muani, Kylian Mbappé, Marcus Thuram

Mike Maignan, futur gardien numéro 1 des Bleus

Pour tourner la page Hugo Lloris, Didier Deschamps fait donc confiance au gardien de l'AC Milan, l'ancien Lillois Mike Maignan. Celui-ci devrait devenir, à terme, le portier numéro 1 de l'équipe de France. Effectivement, Mike Maignan est l'auteur de très bonnes performances cette saison avec son club. Le natif de Cayenne en Guyane aurait même pu participer à la Coupe du monde 2022 au Qatar, s'il n'avait pas été blessé auparavant.

La liste de pour le début des qualifications à l'Euro 2024, avec 3 nouveaux visages #FiersdetreBleuspic.twitter.com/Cq9gq9F011 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 16, 2023

Parmi les trois novices de cette liste, on retrouve Khéphren Thuram, le fils cadet de Lilian Thuram, qui évoluera donc aux côtés de son frère Marcus. Né le 26 mars 2001, Khéphren fêtera son anniversaire avec les Bleus, entre les deux prochains matches de qualification. Dans cette liste figurent également Brice Samba, le gardien de Lens, et Wesley Fofana, le défenseur de Chelsea.

Tellement fier d'avoir été appelé pour rejoindre l'@equipedefrance Je veux vraiment remercier tous les gens qui ont cru en moi depuis ces années, et m'ont aidé à atteindre en partie mon rêve aujourd'hui. pic.twitter.com/nQPaPmuCjh — Brice Samba (@samba_brice) March 16, 2023

À noter enfin que Didier Deschamps renouvelle sa confiance à l'attaquant Olivier Giroud, qui sort d'un Mondial qatari abouti (quatre buts).