Foot : Samir Nasri s'engage pour un an avec Anderlecht

L'ancien international français Samir Nasri s'est engagé pour un an, avec option pour une année supplémentaire, avec Anderlecht, entraîné par son ancien coéquipier Vincent Kompany, a annoncé vendredi le club bruxellois sur son site internet.

Un nouveau défi à 32 ans

"J'ai reçu tout un tas de belles offres, mais c'est finalement avec beaucoup de conviction que j'ai choisi le RSC Anderlecht (...) Je veux absolument aider Vincent (ndlr : ex-coéquipier à Manchester City) et le club à réaliser leurs objectifs", a commenté le Français de 32 ans. "Bienvenue Petit Prince (l'un de ses surnoms, ndlr)", écrit le club belge, dont le président Marc Coucke se dit "fier" de faire venir "un joueur de son niveau, avec son palmarès".

Sans club depuis son départ annoncé de West Ham en Premier League, il avait été approché par son ancien coéquipier à Manchester City (2011-2017), le Belge Vincent Kompany, nouveau coach des "Mauves". Le club le plus titré de Belgique, non qualifié en coupe d'Europe, vient de vivre une des pires saisons de son histoire.

Resté seulement six mois à West Ham

Nasri, natif de Marseille, où il a été formé, était de retour d'une suspension pour dopage de 18 mois quand il s'est engagé l'hiver dernier avec West Ham jusqu'à la fin de la saison. Il n'a pas fait valoir l'option pour une prolongation et n'y est resté que six mois. Le Marseillais est aussi passé par Arsenal (Premier League), le Séville FC (Liga) et Antalyaspor (Turquie). En équipe de France, avec laquelle il a notamment disputé l'Euro 2012, Nasri affiche 41 sélections entre 2007 et 2013, et cinq buts marqués.