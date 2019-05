Finales des Coupes d'Europe de football : les prix des billets et des hôtels explosent

Le revers de la médaille va faire mal aux porte-monnaie des supporters anglais. Après avoir fêté la qualification de leur équipe, les supporters de Liverpool, Tottenham, Arsenal ou Chelsea ont découvert le prix pour aller supporter leur équipe en finale. Alors que, pour la première fois de l'histoire, quatre clubs du même pays se sont qualifiés pour les deux finales européennes, les prix des vols, des places au stade, et des hôtels explosent.

À Madrid, près de 2.000 euros pour une place au stade et une nuit d'hôtel

Le nouveau stade de l'Atlético, à Madrid, accueillera la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et Tottenham. Mais pour s'y rendre, les fans des deux clubs vont devoir mettre la main à la poche. "Les prix des vols vers Madrid et les villes environnantes ont explosé de 840%. Les prix des chambres d'hôtel sont à plus de 1.100 euros la nuit (...) et les billets pour le match sont à plus de 600 euros, c'est de l'extorsion", expliquent les supporters des Reds et des Spurs, dans un communiqué commun. "Notre joie d'atteindre la finale est douchée par le prix du voyage, de l'hébergement et des billets."

Plus de 1.000 euros pour un aller-retour Londres-Bakou

La finale de la Ligue Europa, entre Chelsea et Arsenal, se déroulera elle en Azerbaïdjan, à Bakou. Et rien que pour s'y rendre, les supporters londoniens devront dépenser beaucoup d'agent. Arsenal, qui a fait savoir son mécontentement quant au faible nombre de tickets alloués (6.000 sur 68.700 places), estime que ses supporters devront débourser plus de 1.100 euros rien que pour le voyage aller-retour à Bakou. Et ce, sans compter le prix de l'hébergement et de la place au stade. Une folie…