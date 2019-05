Ligue Europa : une finale 100% anglaise entre Arsenal et Chelsea

L'Angleterre reine d'Europe. Après la qualification de Liverpool et de Tottenham en finale de la Ligue des champions, Arsenal et Chelsea ont décroché leur billet pour celle de Ligue Europa, mercredi 29 mai à Bakou, après avoir respectivement battu Valence (4-2) et Francfort (1-1, 4 t.a.b à 3).

Le récital d'Aubameyang

Avec l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, triple buteur, et son complice français Alexandre Lacazette, Arsenal a dompté Valence 4-2 et retrouvé la finale de C3 dix-neuf ans après sa dernière participation. Une semaine après leur défaite 3-1 à l'aller, les Valenciens n'y ont cru que pendant un quart d'heure, lorsque le Français Kevin Gameiro a ouvert la marque (11e). Mais Aubameyang a répliqué d'une belle demi-volée sur une remise de Lacazette (17e), ce dernier a marqué en pivot (50e) et "Aubame" a douché toute velléité de révolte espagnole (69e, 88e) après le deuxième but de Gameiro (58e).

Chelsea dans la douleur

Chelsea a éprouvé davantage de difficultés à se qualifier aux dépens de Francfort. Après leur match nul 1-1 en Allemagne, les joueurs de Maurizio Sarri n'ont pas réussi à prendre l'avantage au terme du temps réglementaire (1-1). Ils ont dû patienter jusqu'à la séance de tirs au but (4 tirs au but à 3) pour valider leur billet pour Bakou.