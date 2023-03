Équipe de France : avec l'annonce de sa liste pour l'Euro 2024, Didier Deschamps lance l'après Mondial

Trois mois après la finale perdue contre l'Argentine en Coupe du monde, Didier Deschamps, prolongé entre temps jusqu'en 2026, remonte en scène. Le sélectionneur dévoile jeudi (14h00) son premier groupe de l'année 2023, forcément différent du précédent pour recevoir les Pays-Bas le 24 mars et se déplacer en Irlande trois jours plus tard.

Les Bleus vont en effet prendre un coup de jeune avec la retraite internationale du capitaine historique Hugo Lloris, de sa doublure dans la cage Steve Mandanda et du vice-capitaine et roc défensif Raphaël Varane, entre autres. Comme à son habitude, le staff doit se retrouver, mercredi soir ou jeudi matin si la grève a perturbé les transports la veille, pour affiner ses choix, soupeser les dernières remontées médicales et effectuer des derniers arbitrages.

La place de gardien convoitée

Une fois n'est pas coutume, le poste de gardien de but devrait faire l'objet des débats les plus nourris. La place de numéro un est déjà réservée à Mike Maignan (27 ans, 5 sélections), le portier de l'AC Milan, enfin débarrassé de sa blessure à un mollet et successeur désigné de Lloris. Mais l'identité de ses deux associés reste à définir.

Alphonse Areola, présent au Mondial comme N.3, tient la corde pour intégrer le trio au regard de son expérience sur le banc tricolore et de son temps de jeu en hausse à West Ham, où le titulaire habituel Lukasz Fabianski se soigne d'une blessure au visage. L'identité du troisième homme apparaît plus floue, même si deux noms se dégagent. Franck Raviot, l'entraîneur des gardiens français, pourrait donner sa préférence à Brice Samba (28 ans, jamais convoqué) ou à Alban Lafont (24 ans, appelé sans jouer en septembre), qu'il a observés durant Lens-Nantes il y a un mois.

Des blessés

À l'autre bout du terrain, la ligne d'attaque sera bâtie sans Karim Benzema, le Ballon d'Or fâché avec Deschamps, ni Ousmane Dembélé, blessé. Elle restera cependant bien garnie avec Kylian Mbappé, Kingsley Coman, Randal Kolo Muani ou encore, très certainement, Olivier Giroud. A 36 ans, l'inusable avant-centre de l'AC Milan n'entend pas raccrocher.

Christopher Nkunku, privé de Coupe du monde au dernier moment, va lui sûrement devoir repousser ses retrouvailles avec les Bleus en raison d'une nouvelle blessure, musculaire, qui l'a mis à l'arrêt avec Leipzig. De manière plus certaine, le champion du monde 2018 Paul Pogba est contraint de tirer un trait sur les deux prochains rendez-vous internationaux. La "Pioche", éloignée du maillot national depuis un an, venait enfin de débuter sa saison avec la Juventus quand une nouvelle blessure, à la cuisse droite, l'a fauché.

La défense handicapée

Son ancien binôme N'Golo Kanté n'est toujours pas revenu à la compétition avec Chelsea, ce qui garantit une convocation aux milieux Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, ce dernier pouvant en outre occuper le couloir gauche de la défense. Les autres mondialistes Youssouf Fofana (Monaco), Jordan Veretout et Mattéo Guendouzi (Marseille) ont moins de certitudes avant l'annonce du sélectionneur.

En défense, Deschamps sera privé de plusieurs munitions puisque Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez sont coincés à l'infirmerie, dont revient à peine Ferland Mendy. Mis au placard après le premier match du Mondial, le Munichois Benjamin Pavard devrait en revanche être de la partie. "Bien sûr", Deschamps compte encore sur lui. "Quel joueur, à un moment donné dans sa carrière, n'a pas été remis en question ?", a déclaré le boss des Bleus cette semaine auprès du quotidien Le Parisien.

En défense centrale, Wesley Fofana (22 ans) espère se frayer un chemin à travers l'épaisse concurrence en vertu de ses prestations soignées à Chelsea. L'ancien Stéphanois connaît déjà la route pour Clairefontaine, où les Bleus sont attendus lundi, pour avoir fréquenté le centre d'entraînement avec les Espoirs.