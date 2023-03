Fifa : des jours de congés vont-ils être imposés aux joueurs de football ?

Les joueurs ont tiré la sonnette d’alarme depuis plusieurs années déjà. Les internationaux, en particulier, sont épuisés par la multiplication des rencontres. Des matches tous les trois jours, des saisons à rallonge avec un risque accru de blessure et même parfois des burn out… Un groupe de travail nommé par la Fifa va réfléchir à une série de mesures pour garantir la santé des joueurs, à savoir des vacances obligatoires chaque année sur une même période.

Une semaine à quatre jours ?

Un jour de repos chaque semaine et 72 heures de coupure entre chaque match. Des idées sur papier louables mais selon Alain Roche, ancien joueur et consultant Europe 1, la Fifa joue un double jeu. "Ce n'est pas à la Fifa d'imposer des plages de repos. Ce sont les premiers à ajouter des compétitions, la Ligue des Nations, la Coupe du monde des clubs avec 32 clubs en été. Ils avaient même proposé de jouer une Coupe du monde tous les deux ans. Ces gens-là me font rire parce qu'ils ne pensent qu'au business mais ils demandent aux clubs maintenant d'aménager des plages de repos, ce que font déjà les clubs."

Jusqu'à un mois de congés par an

Les joueurs sont en effet considérés comme des salariés et disposent d'un mois de congés par an. Mais certains, comme Kylian Mbappé qui avait repris l’entrainement au PSG quelques jours seulement après la Coupe du monde, précipitent leur retour sur les terrains. Risqué pour leur santé, la Fifa envisage donc de donner un caractère obligatoire à ces vacances annuelles.