Encore des demies en hand et en basket, le crève-cœur Mayer et du bronze en voile : le résumé de la journée des Bleus

Les sports collectifs français reçus 5/5 aux Jeux olympiques de Tokyo ! Au lendemain des qualifications des hommes du handball, du basket et du volley, les handballeuses et les basketteuses se sont également qualifiées en demi-finales de leur tournoi mercredi. Tant de succès qui n'éclipsent pas la méforme du décathlonien Kevin Mayer, touché au dos et 5e après un jour d'épreuve. Enfin, la délégation tricolore compte une nouvelle médaille de bronze dans son escarcelle : celle de Camille Lecointre et Aloïse Retornaz en voile.

À la fin de la journée, l'équipe de France garde sa 8e position au tableau des médailles avec 25 breloques dont six titres olympiques, juste derrière l'Allemagne, 7e avec huit médailles d'or. L'Italie et les Pays-Bas la talonnent aux 9e et 10e rang avec six breloques en or également.

Le doublé du sport féminin français

C'est sans conteste deux des plus beaux jours du sport collectif français aux JO. Les handballeuses et les basketteuses tricolores ont décroché leur billet pour les demi-finales de leur tournoi olympique au lendemain du triplé des Bleus en handball, basket et volley. Un éclatant 5/5 qui laisse présager de grandes chances de médailles à l'arrivée aux JO de Tokyo. Ce mercredi, les Bleues du handball ont d'abord balayé les Néerlandaises, championnes du monde en titre, en quarts de finale (32-22). La gardienne Amandine Leynaud a réalisé une prestation de haut vol avec 22 arrêts, soit 51% de réussite. Monumentale ! Les partenaires d'Allison Pineau, six buts encore mercredi, affronteront la Suède vendredi en demi-finales, une semaine après le match nul entre les deux formations en phase de groupes.

BRAVO Les Françaises ont largement dominé la rencontre 32-22 contre les Pays-Bas. Elles affronteront la Suède en demi-finale Les Bleues sont dans le dernier carré pour la 2 ème fois consécutive aux #JeuxOlympiques !





Il ne restait plus que les basketteuses tricolores pour que la fête soit pleine et entière. Au bout du suspense, les Bleues ont battu leurs grandes rivales espagnoles dans les dernières secondes (67-64) pour s'adjuger une place en demi-finales. Gaby Williams a permis aux Françaises de sécuriser la victoire dans les derniers instants en provoquant une faute des Espagnoles. Il s'agit de la troisième demi-finale consécutive des Bleues aux JO, après 2012 et 2016. Pour jouer la finale cet été, il faudra battre vendredi les Japonaises, contre qui les Bleues s'étaient inclinées en ouverture. L'heure de la revanche a sonné pour les joueuses de Valérie Garnier.

L'équipe de France rejoint le Japon en demi-finale du tournoi de basketball féminin, en battant l'Espagne au bout du suspense grâce à une Marine Johannes décisive (67-64) #Tokyo2020#JeuxOlympiques





Débuts compliqués pour Kevin Mayer, 5e après une journée

Si tout va bien du côté des sports collectifs français, ça va mal en revanche en athlétisme. Au lendemain de la désillusion de Renaud Lavillenie au saut à la perche, le Montpelliérain Kevin Mayer, star du décathlon et prétendant à l'or olympique, n'est que 5e après les cinq premières épreuves. En cause : une blessure récente au dos, contractée à son arrivée à Tokyo, qui le gêne dans tous ses mouvements comme il l'a raconté au micro de France Télévisions.

LIRE AUSSI - JO de Tokyo : Kevin Mayer dos au mur en décathlon

Malgré tout, le décathlonien s'est arraché tant bien que mal et pointe à 189 points du Canadien Pierce Lepage, 3e au classement provisoire à la fin de la première journée. Si le titre olympique semble compromis, le Français va devoir tout donner pour glaner une médaille à Tokyo jeudi.

"J'ai un staff qui m'accompagne, on a trouvé la solution !"



Gêné par une douleur au dos en début de journée, Kevin Mayer a retrouvé des couleurs sur le concours du saut en hauteur #Tokyo2020#JeuxOlympiques





Camille Lecointre et Aloïse Retournaz bronzées en voile

La voile s'affirme comme l'une des plus grandes pourvoyeuses de médailles côté tricolore ! Quelques jours après l'argent de Charline Picon et Thomas Goyard en planche, les Françaises Camille Lecointre et Aloïse Retornaz ont remporté la médaille de bronze en dériveur double 470. C'est la deuxième breloque pour la Normande Camille Lecointre, 36 ans, après le bronze également aux JO de Rio en 2016 avec une autre partenaire, Hélène Defrance. Les Bleues auraient même pu s'adjuger l'or si leur réclamation portée contre les Britanniques, championnes olympiques, avait été au bout. C'est en tout cas une belle 25e médaille pour la délégation tricolore à Tokyo, la neuvième en bronze.

⛵ Après la manoeuvre douteuse des Polonaises et des Britanniques qui a privé les Bleues de la médaille d'argent en 470, la France a porté réclamation, mais sans succès... Ce sera le bronze ! #Tokyo2020#JeuxOlympiques





Des chances de médailles manquées

Par ailleurs, d'autres athlètes français ont disputé des finales sans connaître la même réussite. Quentin Bigot n'a pris que la 5e place de la finale du lancer de marteau, au lendemain de la 4e position d'Alexandra Tavernier. Le coureur Gabriel Tual a terminé 7e de la finale du 800 m dominée par deux coureurs kenyans. En natation artistique, le duo des jumelles Laura et Charlotte Tremble s'est classé 8e de la finale, remportée par les Russes sous bannière neutre. Pas de nouvelle médaille également pour les sports équestres français avec la petite 12e place de Nicolas Delmotte en saut d'obstacles. Enfin, Lara Grangeon a fini le 10 km en eau libre au 9e rang, à 30 secondes du podium.

Quentin Bigot manque la médaille en terminant 5e de la finale du marteau avec un lancer à 79.39 m #Tokyo2020#JeuxOlympiques





En bref : des promesses et des déceptions

Chaque journée olympique a son lot de promesses et de déceptions côté français. Commençons d'abord par les bonnes nouvelles : deux Tricolores, Pascal Martinot-Lagarde et Aurel Manga se sont qualifiés pour la finale du 110 m haies qui aura lieu jeudi à 4h55, heure française. Du côté de l'escalade, Anouck Jaubert disputera la finale vendredi grâce à sa 8e place. En plongeon, Alaïs Kalonji a obtenu son ticket pour les demies. Sébastien Vigier s'est lui qualifié pour les huitièmes de finale de l'épreuve de vitesse du cyclisme sur piste après les repêchages.

En canoë-kayak, Maxime Beaumont et Manon Hostens se sont tous les deux hissés en demi-finales respectivement du K1 200 m et 500 m. Mais ce n'est pas passé pour le duo Guillaume Burger et Etienne Hubert sur l'épreuve du K2 1000 m. Pour finir ce tour d'horizon, Amandine Brossier, 6e de sa demi-finale du 400 m dames, ne verra pas la finale de l'épreuve. Il n'y aura pas non plus de podium en lutte pour la délégation française après la défaite de sa dernière représentante, Mathilde Rivière, au premier tour. C'est terminé également pour Madeleine Larcheron, 12e dans l'épreuve de qualifications du parc dames en skateboard.