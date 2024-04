JO Paris 2024 : la difficulté pour Thierry Henry de faire appel aux meilleurs joueurs

Casse-tête en vue pour Thierry Henry ? Le sélectionneur de l'équipe de France Espoirs est aussi celui qui mènera les Bleus aux JO de Paris 2024 cet été, mais l'ancien attaquant international n'a que très peu de certitudes sur la composition de sa future équipe. Il peut retenir trois joueurs âgés de plus de 23 ans dans le groupe qui prendra part aux Jeux, mais pour le moment, il existe un blocage : les JO ne faisant pas partie du calendrier de la Fifa, rien n'oblige les clubs à libérer leurs joueurs, même les plus jeunes, pour la compétition.

Le Real Madrid a déjà dit non

Thierry Henry le sait, et il a promis d’aller les rencontrer un par un pour les convaincre. Certains semblent toutefois inflexibles, à l'image du Stade rennais. "Il faut comprendre aussi les clubs : on ne peut pas se déshabiller pour habiller l'équipe de France", affirme Florian Maurice, le directeur technique de la formation bretonne. "C'est difficile pour nous, il faut le comprendre."

Il faut dire que la Ligue 1 reprend une semaine à peine après les Jeux, donc il sera difficile d'enchaîner. Le Real Madrid a également fait savoir à la Fédération française de football qu’il ne libérerait pas ses joueurs, et on pense dorénavant à Kylian Mbappé, pressenti pour rejoindre le club madrilène cet été, malgré son envie de disputer les Jeux.

Éviter un nouveau fiasco

Pour l'instant, seul le Racing Club de Lens a promis de mettre à disposition ses joueurs. Son entraîneur Franck Haise explique cette décision : "En tant que coach, je ne me vois pas dire à mon joueur 'non, je te bloque'. Si j'avais eu la chance ou la qualité pour vivre ce genre d'événement et qu'un entraîneur m'avait bloqué, ç aurait été à mon avis un peu compliqué", convient-il.

Il faudra que d’autres clubs suivent le mouvement pour éviter un nouveau fiasco. Il y a trois ans à Tokyo, Sylvain Ripoll, le sélectionneur de l’époque, avait essuyé de nombreux refus, obligé d’aligner une équipe B voir C. Résultat des courses : une piteuse élimination au premier tour.