JO de Tokyo : les basketteuses françaises en demi-finales après leur victoire contre l'Espagne !

Héroïques et combatives, les basketteuses françaises, emmenées par de grandes Marine Johannès et Gabby Williams, se sont qualifiées pour les demi-finales des Jeux de Tokyo en écartant l'Espagne (67-64), leurs grandes rivales. Elles entretiennent ainsi plus que jamais leur rêve de médaille. Les Bleues, finalistes du dernier Euro, renouent donc avec le dernier carré olympique, comme à Londres en 2012, avec une médaille d'argent à la clé, et à Rio en 2016 où elles avaient échoué au pied du podium (4e). Elles affronteront le Japon vendredi pour une place en finale.

L'équipe de France rejoint le Japon en demi-finale du tournoi de basketball féminin, en battant l'Espagne au bout du suspense grâce à une Marine Johannes décisive (67-64) #Tokyo2020#JeuxOlympiques



Un succès contre leurs "meilleures ennemies"

Joueuses, membres de l'encadrement, elles ont toutes hurlé de joie, couru comme une seule femme au centre du terrain pour prendre dans leurs bras Williams, la patronne d'une fin de match étouffante, qui, balle en main, laissait s'égrener les dernières secondes marquant la capitulation d'adversaires qui les ont tellement fait douter dans le quatrième quart-temps, alors que la domination bleue fut totale durant les trois précédents.

"Cette fin de match, c'est terrible ! et ça ne peut-être que comme ça un France-Espagne en quart de finale olympique. On a eu des moments de faiblesse mais on a su rester debout. Elles ont eu de la volonté et c'est top", a commenté la sélectionneuse Valérie Garnier sur France 2. Ce succès face aux "meilleures ennemies", ainsi décrites par Garnier, est un des plus beaux de l'histoire de l'équipe de France. Mais il ne vaudra rien si les Bleues ne battent pas vendredi le Japonais, tombeur des Belges (86-85) plus tôt. Mais elles peuvent croire à une finale, face à des Japonaises dont elles connaissent la valeur puisqu'elles ont cédé contre elles en tout début de compétition.