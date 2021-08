JO de Tokyo : Kevin Mayer dos au mur en décathlon

Les mauvaises nouvelles s'accumulent pour les Français. La star des Bleus Kevin Mayer, diminué par des douleurs au dos, a très mal entamé son décathlon, compromettant déjà ses chances de médaille d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo, mercredi. Grandissime favori, Kevin Mayer s'est déjà fait une raison : à moins d'une grosse défaillance du leader canadien Damian Warner, il ne repartira pas du Japon avec un premier titre olympique.

Touché au dos depuis une dizaine de jours, le champion du monde 2017 a déjà concédé un retard qui semble irrémédiable, pointant à mi-parcours en 5e position (4.340 points), loin de ses standards habituels et de Warner, solidement installé en tête (4.722 points).

La "frustration" d'un champion

De quoi réveiller le spectre de ses deux derniers échecs et abandons en grands championnats (Euro-2018 après un zéro à la longueur, Mondiaux-2019 sur blessure) et plomber encore un peu plus le clan français, qui misait énormément sur sa tête d'affiche pour masquer quelque peu un niveau d'ensemble très inquiétant. Rien n'a fonctionné pour le Français (29 ans), en larmes après les trois premières épreuves disputées en matinée (10 sec 68 sur 100 m, 7,50 m à la longueur, 15,07 m au poids) et qui a avoué sa "frustration" de ne pas pouvoir se battre à armes égales avec le reste de la concurrence.

"Je fais du décathlon parce que j'aime les sensations, aujourd'hui je n'en ai pas dans un des plus grands rendez-vous de ma vie. J'ai mal mais je vais faire avec, je suis aux Jeux olympiques, je n'ai pas le choix", a-t-il lâché, dépité.

️ "Même si je prends pas de plaisir, même si le rendez-vous de ma vie est totalement gâché, je peux vous promettre que je vais tout donner"



Les "larmes de frustration" et la détermination de Kevin Mayer, blessé au dos, lors des #JeuxOlympiquespic.twitter.com/e19pWx0Vpt — franceinfo (@franceinfo) August 4, 2021

Une seconde journée plus clémente ?

La hauteur a été plus rassurante pour Mayer (2,08 m) qui a ensuite pioché sur 400 m (50.31). Le Français peut cependant toujours envisager de monter sur le podium, cinq ans après l'argent ramené de Rio. D'autant que la seconde journée du décathlon lui est traditionnellement beaucoup plus favorable.

DU GRAND KEVIN MAYER ! Le Français passe 2.08 m à la hauteur ! #Tokyo2020#JeuxOlympiques



Suivez les JO en direct ► https://t.co/KhtK42sqKkpic.twitter.com/fMfYL7dO6x — francetvsport (@francetvsport) August 4, 2021

"On a bossé pour relâcher le dos avec du massage et j'ai abattu ma carte avec des anti-inflammatoires, ce qui m'a permis de me libérer sur la hauteur", a expliqué Mayer après les cinq premières épreuves. "Je n'avais plus de douleurs ensuite mais malheureusement le concours a duré trop longtemps et je me suis fait une crampe au mollet sur le 400 m. Donc les points que j'ai regagnés à la hauteur, je les perds sur le 400 m. Tout est possible, tout le monde sait que j'ai une grosse deuxième journée."