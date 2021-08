JO de Tokyo : les volleyeurs français médaillés d'or après une partie légendaire !

Les volleyeurs français sont devenus champions olympiques en battant les favoris russes 3 à 2 (25-23, 25-17, 21-25, 21-25, 15-12) dans une finale à rebondissements, samedi aux Jeux olympiques de Tokyo. C'est le premier titre olympique du volley français, qui apporte aux Bleus leur 32e médaille de ces Jeux dans le sillage de leur star Earvin Ngapeth.

Des Français revenus de très loin

Les Bleus n'étaient jamais montés sur le podium olympique et n'avaient même jamais atteint les quarts en quatre participations. C'est leur deuxième grand titre international après l'Euro 2015. Ils reviennent de très loin dans ces Jeux où leurs débuts avaient été calamiteux (deux défaites lors des trois premiers matchs) et où ils ne sont pas passés loin de l'élimination au premier tour, comme à Rio.

"Je n'en reviens pas, on ne réalise pas trop. Je ne sais pas comment décrire les sensations. Champions olympiques! On s'accroche, on s'accroche, on arrive à trouver la force avec cette équipe de dingues", a réagi sur France 2 l'attaquant Jean Patry après le match et le french cancan endiablé exécuté par les vainqueurs sur le parquet.

Une confiance inébranlable depuis les quarts de finale

Depuis leur exploit en quarts contre la Pologne, championne du monde, les hommes de Laurent Tillie sont portés par une inébranlable confiance. Les Bleus sont passés par toutes les émotions durant cette finale. Dominateurs dans les deux premiers sets grâce à leur défense incroyable et au festival au filet de leur star Earvin Ngapeth, ils ont cru se diriger vers une victoire éclair lorsqu'ils ont encore mené dans la troisième manche (12-9).

Mais c'est le moment qu'ont choisi les Russes pour se réveiller au service et pour faire parler leur puissance à l'attaque. Comme figés, ayant perdu leur mordant au filet, les Français ont été rejoints 2 sets partout, et même menés 3 à 0 dans le tie-break. Ils ont alors trouvé des ressources mentales admirables pour retourner à nouveau la situation dans un final haletant, et offrir à leur sélectionneur la plus belle des sorties, avec en poche le plus beau des titres, que seuls les plus rêveurs imaginaient il y a quelques mois.