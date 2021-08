Le doublé en or du hand et du volley et des médailles en pagaille : le résumé de la journée des Bleus aux JO

Une journée qui restera dans les annales pour le sport collectif français. Après la médaille d'argent obtenue par les basketteurs, défaits contre les États-Unis en finale, les handballeurs et les volleyeurs se sont imposés dans leurs tournois respectifs et rapportent deux médailles d'or à la délégation tricolore dans ces Jeux olympiques de Tokyo. Les Bleues du basket ont elles glané une breloque en bronze grâce à leur victoire dans la petite finale contre la Serbie, tout comme les pistards Benjamin Thomas et Donavan Grondin, bronzés sur l'épreuve de l'américaine en cyclisme sur piste.

Avec ces cinq médailles supplémentaires, l'équipe de France olympique compte 32 breloques au total et reste à la 10e place au classement général. Ses neuf titres lui permettent néanmoins de talonner l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Italie, respectivement 7e, 8e et 9e au tableau des médailles.

Les Bleus du handball et du volley au sommet !

La France a vibré samedi après-midi ! Les handballeurs et les volleyeurs ont successivement remporté le titre olympique à quelques minutes d'intervalle au bout de finales de très haut niveau. Ce sont d'abord les Bleus du handball qui ont récolté la première médaille d'or de la journée pour la délégation tricolore grâce à leur victoire contre le Danemark (25-23). La plus belle des revanches pour les partenaires de Nikola Karabatic, battus par ces mêmes Danois cinq ans plus tôt en finale des Jeux à Rio en 2016. L'équipe de France compte désormais trois titres olympiques (2008, 2012, 2020) et un titre de vice-championne (2016). Les trois "Experts" rescapés Nikola Karabatic, Luc Abalo et Michaël Guigou, présents depuis 2008, deviennent les handballeurs les mieux médaillés de l'histoire des Jeux.

À peine remis de leurs émotions, les supporters français se sont passionnés très rapidement pour les volleyeurs tricolores, vainqueurs au forceps d'une finale entrée dans la légende des JO contre la Russie (3-2). Les Bleus d'Earvin Ngapeth, phénoménal tout au long de la rencontre (26 points au total), gagnent ainsi le premier titre olympique de l'histoire du volley français. Une performance remarquable alors que les Tricolores n'avaient jamais atteint les quarts de finale de la compétition ! Le sélectionneur Laurent Tillie n'aurait pu rêver meilleur départ avec le plus grand titre de la discipline. Le coach emblématique des Bleus va en effet quitter ses fonctions après les Jeux.

Une journée en argent et en bronze pour le basket tricolore

Ils ont fait rêver les fans de sport les plus matinaux, et ceux qui avaient programmé un réveil à 4h30. Les basketteurs français se sont inclinés de justesse contre la meilleure équipe du monde, les États-Unis, en finale des JO de Tokyo cette nuit (82-87). Malgré la médaille d'argent, Rudy Gobert était inconsolable, en larmes, après le buzzer qui a délivré des Américains. Devant au score quasiment tout le match, la "Team USA" a été contestée jusqu'au bout par des Bleus bagarreurs, généreux, mais au final un tantinet trop maladroits, notamment au lancer franc (62 % de réussite), pour renverser la situation. Du côté des États-Unis, la star Kevin Durant a été sur un nuage (29 points) et le joueur des Brooklyn Nets est pour beaucoup dans ce 16e sacre de la Team USA aux JO.

Les homologues féminines de nos Bleus finissent elles leur aventure sur une large victoire dans la petite finale de leur tournoi face à la Serbie (91-76) et s'adjugent la médaille de bronze. Au lendemain de leur défaite inquiétante contre le Japon en demi-finales (71-87), les Bleues se sont parfaitement relevées pour battre les Serbes qui les avaient privées du titre européen fin juin dernier. Sandrine Gruda (16 points) et Endy Miyem (14 points) ont mené cette équipe de France à la victoire. C'est la deuxième médaille de l'histoire du basket féminin français, après l'argent à Londres en 2012.

Benjamin Thomas et Donavan Grondin, des pistards bronzés sur l'américaine

Les pistards Benjamin Thomas et Donavan Grondin ont joué de roublardise pour s'inviter sur la troisième marche du podium de l'épreuve de l'américaine, en cyclisme sur piste, et donc repartir avec une breloque en bronze. "Si on avait été un peu plus frais sur le dernier sprint on aurait pu faire un ou deux, mais c'est déjà une médaille et c'est pas rien. Ce sont des Jeux olympiques accomplis", a réagi Grondin (20 ans). Benjamin Thomas (25 ans), qui avait échoué jeudi dans sa quête de médaille d'or sur l'omnium (4e), s'était promis de ne pas quitter le Japon sans médaille. C'est désormais chose faite, et les deux comparses se tournent déjà vers les Jeux de Paris en 2024.

D'autres médailles manquées de peu

La délégation française aurait même pu remporter de nouvelles médailles dans d'autres disciplines. La grande désillusion de la journée est venue de l'équipe de France de sports équestres, championne olympique à Rio en 2016 au concours de saut d'obstacles et qui n'a terminé qu'à la 8e place à Tokyo. Pourtant première avant le dernier passage, l'équipe tricolore a craqué lors du dernier relai de Pénélope Leprévost qui n'a pas pu terminer le parcours avec son cheval. Autre déception, en canoë monoplace, Adrien Bart s'est placé 4e à quelques centièmes de seconde du Moldave Serghei Tarnovschi, 3e de la course. Enfin, pas de médaille non plus pour le pentathlon moderne français avec la décevante 7e place de Valentin Prades, premier Français du classement final.