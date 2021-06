EN DIRECT - Roland-Garros : suivez la journée du samedi 5 juin

Il va falloir s'y habituer : nouvelle journée sans Français sur les courts de tennis de Roland-Garros pour la suite et la fin du troisième tour dans les tableaux de simple. Le Suisse Roger Federer (tête de série n°8) sera suivi de près dans sa rencontre face à l'Allemand Dominik Koepfer (59e mondial). La légende de la terre battue, l'Espagnol Rafael Nadal (n°3), affrontera le Britannique Cameron Norrie, 45e mondial et finaliste au tournoi de Lyon sur terre battue, la veille du début de ces Internationaux de France. Autre présence de marque : le Serbe Novak Djokovic, numéro un mondial, devra écarter le Lituanien Ricardas Berankis (93e) pour continuer sa route vers un deuxième sacre Porte d'Auteuil.

Chez les femmes, la plus que jamais favorite du tournoi, Iga Swiatek (n°8) sera également sur les courts parisiens. La jeune Polonaise de 20 ans jouera contre l'Estonienne Anna Kontaveit (n°30), victorieuse de la Française Kristina Mladenovic au tour précédent. La jeune Américaine Cori Gauff, 17 ans et déjà 25e au classement WTA, sera opposée à sa compatriote Jennifer Brady (n°13), finaliste du dernier Open d'Australie. Suivez en direct cette sixième journée de Roland-Garros grâce à nos envoyés spéciaux sur place et toute la journée sur Europe 1, radio officielle du tournoi.