Europe 1, radio officielle de Roland-Garros, fait vivre le tournoi aux auditeurs avec une vingtaine d'émissions sur place

ÉVÉNEMENT

Durant cette quinzaine sportive, une vingtaine d'émissions sera proposée depuis le studio Europe 1 installé au cœur du stade mythique de la Porte d'Auteuil. Les auditeurs auront rendez-vous avec Corinne Boulloud, Joanna Chabas et Axel May pour des points toutes les heures sur la compétition ainsi que lors des éditions de la mi-journée et du soir.

7h-9h - Europe Matin :

Chaque matin, à 8h35, les auditeurs retrouveront le "journal de Roland-Garros" dans les matinales de Matthieu Belliard et de Pierre de Vilno (6h-9h le week-end). L’occasion de revenir sur les surprises, les performances, les déceptions de la veille avant de se projeter sur le match du jour.

Le dimanche 30 mai, Guy Forget, directeur du tournoi, donnera le coup d’envoi de la compétition, et sera l’invité de Pierre de Vilno dans Europe matin week-end.

Lundi 31 mai, Matthieu Belliard sera en direct du court central de Roland-Garros. Il s'entretiendra, à 7h40, avec les têtes d'affiche du tournoi lors d'un "Tête-à-tête" qui s'annonce exceptionnel.

9h-11h - Culture médias :

Vendredi 4 juin, Philippe Vandel et son équipe s’intéressent à la manière dont les médias parlent du tournoi, France Télévisions notamment. Ils recevront le présentateur Laurent Luyat, et les consultants Justine Henin et Julien Benneteau.

11h-12h30 - Ça fait du bien :

Jeudi 3 juin, Anne Roumanoff et ses chroniqueurs accueilleront en direct de Roland-Garros Gérard Holtz, journaliste, commentateur sportif et animateur mythique de télévision, ainsi que Pierre-Paul du groupe de rap 47TER.

13h-14h - La France bouge :

Du 31 mai au 2 juin et les 7 et 8 juin, Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil emmènent La France bouge à Roland-Garros. Ils consacreront leurs émissions à tout l'écosystème du tennis : de l'équipement aux partenaires. Lundi 31 mai, ils recevront Ghani Yalouz, directeur de l'INSEP, Jean-Philippe Acensi, fondateur de l'Agence pour l'Education par le sport, Christian Desriac, président de l’Emeraude tennis club de Dinard, plus vieux club de tennis de France, Paul Charton, fondateur de Chiron IT et Yves Fantou, dirigeant d’une entreprise familiale de découpe de viande à Dol-de-Bretagne.

15h-16h – Sans Rendez-vous :

Le docteur Jimmy Mohamed et Mélanie Gomez livreront les bonnes pratiques pour prendre soin de soi : "Quand notre cœur s’emballe que ce soit sur un terrain de tennis ou dans la vie", avec le cardiologue Xavier Jouven. "Que faut-il mettre dans son assiette pour être performant et en bonne santé ?", avec la médecin-nutritionniste Catherine Lacrosnière. Ou encore "Comment éviter les courbatures, les crampes, les ampoules et surtout les soigner ?". Chaque jour, durant la quinzaine, en compagnie de leurs invités, ils prodigueront leurs conseils aux auditeurs. Sans oublier "La chronique sexo" de Catherine Blanc.

18h-20h – Europe Soir :

Julian Bugier sera en direct de Roland-Garros lundi 31 mai et jeudi 3 juin, ainsi que lundi 7 et jeudi 10 juin. Chaque soir, à 19h40, les auditeurs ont rendez-vous avec Cédric Pioline, consultant de la station, ancien numéro 1 français et ex-5 e mondial, demi-finaliste à Roland Garros en 1998 et double finaliste en Grand Chelem, aux commandes de "service Pioline". Au programme : un résumé des faits marquants de la journée, les anecdotes du jour ou encore les coulisses de la compétition.

Dans le 18-20 du dimanche 30 mai, Wendy Bouchard recevra Gilles Moretton, le nouveau président de la Fédération Française de Tennis.

Le week-end de 20h à 23h - Europe 1 Sport :

Lionel Rosso proposera, tout au long de la compétition, 4 émissions spéciales depuis Roland-Garros, le dimanche 30 mai, le samedi 5 et le dimanche 6 juin, ainsi que le mercredi 9 juin entre 20h et 23h. L'occasion de revenir sur les grands matchs du tournoi et la compétition qui réunit les plus grands joueurs et les plus grandes joueuses de la discipline.