EN DIRECT - Euro : la Finlande pour l'histoire, l'Italie défie la Suisse

Vite remis de la victoire de l'équipe de France mardi soir contre l'Allemagne (1-0), les fans de foot vont prolonger le plaisir de suivre l'Euro 2020 avec trois matches au programme ce mercredi. Dans le premier rendez-vous à 15 heures, la Finlande a l'occasion de valider un ticket historique pour les huitièmes de finale face à la Russie dans le groupe B à Saint-Pétersbourg.

Puis à 18 heures, la Turquie sera supportée par le public azerbaidjanais au Stade olympique de Bakou contre le pays de Galles, pour se relever de sa lourde défaite du match d'ouverture contre l'Italie dans le groupe A (3-0). Une Squadra Azzura qui cherchera, elle, à confirmer sa bonne prestation une nouvelle fois à domicile, à Rome, face à la Suisse (21 heures) et se qualifier pour la phase à élimination directe. Suivez avec nous cette nouvelle journée de l'Euro 2020.

Les informations à retenir : L'Italie et la Finlande peuvent déjà se qualifier pour les huitièmes de finale

La Turquie jouera comme chez elle à Bakou face au pays de Galles

Les joueurs français n'ont finalement pas posé de genou à terre avant France-Allemagne

Italie-Suisse, l'affiche du sixième jour de l'Euro

Une rencontre du groupe A entre deux équipes solides, l'Italie et la Suisse, qui cherchent à sortir de ce groupe. La Squadra Azzura comptera sur ses qualités offensives, et le retour possible du Parisien Marco Verratti au milieu de terrain. Les Italiens auront également toujours l'avantage de jouer à domicile dans le Stade olympique de Rome. La Nati vise quant à elle une première victoire après un match nul contre le pays de Galles samedi dernier (1-1).

La Turquie presque à domicile face au pays de Galles

Déplacement compliqué pour le pays de Galles de Gareth Bale qui affronte à 18 heures la Turquie de Burak Yilmaz au Stade olympique de Bakou. Les spectateurs azéris soutiendront en masse leurs voisins turcs avec qui ils partagent d'excellentes relations, notamment culturelles. Un coup de pouce dont devra tirer profit la sélection turque pour se relever de sa lourde défaite inaugurale contre l'Italie. Le pays de Galles pourra lui confirmer sa bonne impression laissée face à la Suisse samedi pour garder ses chances de se qualifier au tour suivant.

La Finlande pour l'histoire

En cas de victoire ce mercredi contre la Russie, la Finlande se rapprocherait d'une qualification historique pour les huitièmes de finale d'un championnat d'Europe. Une qualification acquise si jeudi, le Danemark ne s'impose pas contre la Belgique. Un pas supplémentaire que la nation franchirait, après s'être invitée dans une phase finale de l'Euro pour la première fois de son histoire. Les partenaires de Teemu Pukki, buteur iconique de la sélection finlandaise, tenteront d'imiter l'Islande, surprise de l'édition 2016.

Pas de genou à terre pour les Bleus

Juste avant le coup d'envoi du match France-Allemagne, les Bleus devaient poser un genou à terre pour protester contre les discriminations à l'image du mouvement Black Lives Matters. Un geste que les joueurs n'ont finalement pas effectué, alors que des personnalités politiques s'y étaient opposées. L'avant-match a par ailleurs été perturbé par l'irruption sur la pelouse d'un militant de l'association écologiste de Greenpeace dans un engin de type ULM.