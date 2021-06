VIDEO – France-Allemagne : la frayeur d’un parachutiste qui a frôlé les spectateurs

L’avant-match de France-Allemagne a été animé par les 14.500 spectateurs présents à l’Allianz Arena de Munich, mais pas seulement. Un homme dans un engin de type ULM a également fait irruption dans le stade. L’image a échappé aux télévisions françaises en raison de la coupure pub, mais le parachutiste a frôlé l’accident. Il a en fait percuté les câbles de la spidercam, caméra permettant d’avoir des plans aériens de la rencontre.

Can't believe I just caught this on video. Parachuted into the stadium, got caught in the spider cam and nearly crashed into the crowd. Hope he's ok! #GERFRA#EURO2020pic.twitter.com/PJ49WYdFM9