Football : avant d'affronter Gibraltar samedi, les Bleus en quête de sources de motivation

Six victoires en autant de matches, une qualification à l'Euro 2024 déjà obtenue, et un match à jouer samedi soir à Nice contre la modeste équipe de Gibraltar, 198e nation sur... 207 au classement Fifa. Tous les ingrédients sont réunis pour voir des Bleus très dissipés. Cette semaine à Clairefontaine, même le sélectionneur Didier Deschamps a semblé à court d’idée pour réussir à booster son équipe...

"Je comprends qu'ils n'aient pas d'inquiétude sur le match de samedi. Il ne faut pas rêver : on a beau alerter, ou quoi que ce soit... J'ai été joueur aussi, le conscient ou l'inconscient... On va faire le job quoi", convient le tacticien. "On ne peut pas lutter contre le naturel non plus, mais il faudra le faire", ajoute Didier Deschamps.

Finir dans les cinq meilleurs premiers

L'équipe de France a encore au moins un objectif à aller chercher, celui de terminer parmi les cinq meilleurs premiers pour être tête de série lors du tirage au sort de l'Euro début décembre. Il ne manque qu’une victoire, trois points, pour valider sa place dans le premier chapeau.

Une formalité a priori pour des Bleus, qui joueront samedi à l’Allianz Riviera de Nice presque à guichet fermé. Seulement 3.000 places étaient encore en vente lundi soir pour voir les vice-champions du monde en action.