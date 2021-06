EN DIRECT - Pas de but à la mi-temps entre le Pays de Galles et la Suisse

EN DIRECT

Après un match inaugural vendredi soir, l’Euro 2020 entre dans le dur, avec trois rencontres au programme samedi ! Pays de Galles-Russie (groupe A) à 15 heures, Danemark-Finlande (groupe B) à 18 heures, et Belgique-Russie (groupe B) à 21 heures. C’est surtout cette dernière confrontation qui est la plus attendue, car elle verra l’entrée en lice de l’un des grands favoris de la compétition.

We start in Baku with Wales facing Switzerland!



Pays de Galles-Suisse : 0-0 à la mi-temps

Si la Suisse a globalement dominé la première mi-temps, il n'y a pas eu de but dans les 45 premières minutes cette confrontation entre le Pays de Galles et la "Nati". Les coéquipiers de Gareth Bale se sont toutefois offerts la plus belle occasion du match, avec une tête de Moore, magnifiquement sauvé par Sommer, le gardien helvète.

18h : Danemark-Finlande

Dans l'autre rencontre du groupe B, le Danemark de Christian Eriksen, qui aura l'avantage de jouer ses trois matches à Copenhague, affronte la Finlande, qualifiée pour le premier Euro de son histoire. Cette qualification historique, les Finlandais la doivent en grande partie à leur vedette, Teemu Pukki. L'attaquant de 31 ans a marqué 10 des 16 buts de la Finlande lors des éliminatoires. Il est le grand espoir du peuple finlandais pour l'Euro, du haut de ses 30 buts marqués en 90 sélections. Pukki sort qui plus est d'une grosse saison avec son club de Norwich City, qu'il a fait remonter en Premier League grâce à ses 26 réalisations. Il peut compter sur une équipe finlandaise solide défensivement.

De son côté, le Danemark espère bien profiter du rythme retrouvé de son meneur Christian Eriksen, relancé par sa belle fin de saison à l'Inter Milan et le titre de champion d'Italie. Le Danemark, qui a décroché en préparation un nul heureux contre l'Allemagne (1-1) avant de dominer la Bosnie (2-0), semble lui avoir les moyens de jouer l'une des deux premières places avec les Diables rouges.

21h : Belgique-Russie

Beaucoup d'yeux seront rivés sur les Diables rouges de retour à Saint-Pétersbourg, là où leur Coupe du monde s'est arrêtée il y a trois ans en demi-finale. La concurrence pour les Diables rouges sera donc toute relative pour ce premier tour. D'autant que seules huit équipes (sur 24) seront éliminées à l'issue de celui-ci. Seules l'absence annoncée de Kevin De Bruyne, qui n'a pas fait le voyage à Saint-Pétersbourg, et la titularisation très incertaine de leur capitaine Eden Hazard, touché à une cuisse, peuvent faire craindre un loupé russe.

Reste que même sans ses deux stars dans la cité des tsars, la Belgique peut compter sur Romelu Lukaku. Champion d'Italie avec l'Inter, le colosse belge est le joueur le plus décisif de Serie A cette saison avec 24 buts et 10 passes décisives. Ce qui fait dire au capitaine russe Artem Dzyuba, quart de finaliste de son Mondial à domicile en 2018, que "les Belges restent les favoris".