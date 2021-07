Euro : découvrez les 11 joueurs de notre équipe-type

L'Euro terminé, c'est déjà l'heure du bilan avec les joueurs qui ont le plus performé lors de la seizième édition du championnat d'Europe. Évidemment, une bonne place est accordée aux joueurs de la Squadra Azzurra, vainqueurs en finale contre l'Angleterre pour le deuxième titre européen de l'histoire de l'Italie. Des jeunes talents ont éclaboussé la compétition par leurs prestations et des joueurs plus expérimentés ont également répondu présent au cours de cet Euro. Il a, bien sûr, fallu faire des choix : d'autres joueurs ont brillé et n'apparaissent pas dans la liste. Voici le 11 type d'Europe 1.

Gianluigi Donnarumma, une évidence

Dans cette équipe-type, on retrouve logiquement une prédominance italienne avec cinq joueurs issus de la Squadra Azzurra. Le premier d'entre eux est le gardien de but, Gianluigi Donnarumma, héros de tout un peuple lors de deux séances de tirs au but face à l'Espagne en demi-finale et l'Angleterre en finale. À 22 ans seulement, le futur portier du PSG y a détourné trois tentatives, dont deux face aux Anglais. Il a également gêné la course de Marcus Rashford qui a tiré sur le poteau pendant l'ultime séance de penalties. Donnarumma s'est montré décisif en repoussant les quelques frappes anglaises en finale. Et des autres équipes tout au long de l'Euro. Il mérite amplement son titre de meilleur joueur de l'Euro, et donc sa place en tant que gardien titulaire de l'équipe-type d'Europe 1.

Une défense expérimentée, l'avènement de Joakim Mæhle

Pour protéger les buts de Gianluigi Donnarumma, rien de tel que sa charnière centrale en sélection, les expérimentés Giorgio Chiellini (36 ans) et Leonardo Bonucci (34 ans). Les deux comparses se connaissent parfaitement et leur complicité est rassurante pour toute une équipe.

À leurs côtés dans notre 11 : le défenseur anglais Kyle Walker, qui compte lui aussi de l'expérience en club et en sélection (30 ans), a été le visage d'une Angleterre très souvent imperméable, n'encaissant que deux buts dans le jeu au cours de la compétition.

De l'autre côté, le jeune danois Joakim Mæhle (24 ans) a fait parler ses qualités offensives en marquant deux buts, et s'est illustré par un centre extérieur du pied magnifique pour son compatriote Kasper Dolberg, buteur face à la République tchèque en quarts de finale (victoire 2-1). Un véritable atout supplémentaire qui a permis au Danemark de se hisser en demi-finale.

Un milieu à trois et l'hommage à Paul Pogba

Avouons-le tout de suite : ça nous faisait mal de se dispenser d'un joueur français dans ce onze type de l'Euro. Malgré l'élimination précoce des Bleus en huitièmes de finale face à la Suisse (3-3 a.p., 5 t.a.b. à 3), et même s'il est en grande partie responsable du but égalisateur à la fin du temps réglementaire, Paul Pogba a accompli des performances remarquables dans le cœur du jeu en distillant très souvent des ballons dangereux aux attaquants français. Des prestations ponctuées par l'un des plus beaux buts de la compétition, une frappe lointaine enroulée en pleine lucarne du gardien suisse Yann Sommer. Hommage à un joueur qui a tout de même réalisé des gestes de grande classe sous le maillot tricolore.

Avec lui, le milieu de terrain récupérateur de Chelsea, Jorginho, a étalé toutes ses qualités avec la Squadra, précieux pour lancer les attaques italiennes. Enfin, une autre grande révélation du tournoi : l'Espagnol Pedri, 18 ans, et tout d'un futur géant dans la création du jeu. Son récital en demi-finale de l'Euro face à l'Italie lui permet déjà d'être comparé à Andres Iniesta, légende du football ibérique. Le jeune espoir évoluant lui aussi au FC Barcelone a tout pour s'imposer comme son modèle barcelonais.

Trois attaquants en forme, l'histoire écrite par Ronaldo

Sur la ligne offensive, beaucoup de joueurs auraient pu postuler pour une place de titulaire dans l'équipe-type. Nous retiendrons d'abord la superstar portugaise, Cristiano Ronaldo, qui a écrit l'histoire des championnats d'Europe. Meilleur buteur de l'Euro 2020 avec cinq réalisations, "CR7" est devenu le seul meilleur scoreur toutes éditions confondues avec 14 buts au compteur, devançant le Français Michel Platini et ses 9 réalisations.

Pour le soutenir en attaque : deux joueurs qui ont disputé la finale à Wembley. L'Anglais Raheem Sterling, intenable sur son côté gauche et brillant en début de tournoi. Et le jeune Federico Chiesa (23 ans), autre grande satisfaction de la Nazionale championne d'Europe. Auteur de deux buts décisifs (contre l'Autriche en 8e et l'Espagne en demi) durant la compétition, il a longtemps été le seul Italien a sortir du lot dimanche face à l'Angleterre, réveillant une Squadra longtemps endormi, avant de sortir sur blessure (cheville).