EN DIRECT - Coupe du monde : les Bleues "au taquet" avant le choc franco-américain

L'heure du choc approche. Dans un Parc des Princes plein à craquer, les Bleues de Corinne Diacre défieront les favorites américaines, vendredi soir, en quarts de finale de la Coupe du monde. Installées à Clairefontaine depuis le début de la semaine, les joueuses ont affiché leur concentration tout au long de la préparation de ce match au sommet. Suivez leur journée en direct.

Les informations à retenir : L'équipe de France affronte les États-Unis, vendredi soir, au Parc des Princes

Les Américaines, tenantes du titre, dominent le classement Fifa

Les Bleues n'ont, elles, jamais fait mieux qu'une demi-finale en Coupe du monde

Le match du jour : une finale avant l'heure

Le quart de finale était annoncé, il aura bien lieu. Les Bleues, qui jouent à domicile et visent officiellement un premier titre mondial, s'attaquent à une montagne. Premières au classement Fifa, les Américaines ont remporté trois Coupes du monde (1991, 1999 et 2015) et quatre médailles d'or olympiques (1996, 2004, 2008 et 2012). En Coupe du monde, les Françaises n'ont, elles, jamais mieux fait qu'une demi-finale, perdue en 2011... face aux Américaines (3-1). "Si elles gagnent là, pour la confiance, ce sera énorme", estime Sandrine Roux, ancienne gardienne de but et capitaine de l'équipe de France, désormais consultante sur Europe 1.

La citation du jour : "Les filles sont au taquet"

Alors qu'elle évoquait l'affiche alléchante du huitième de finale face au Brésil comme un match ordinaire, Corinne Diacre a reconnu en conférence de presse que la rencontre de vendredi aurait une saveur différente. "Les filles sont au taquet (…) Jouer les États-Unis, c'est juste énorme", a estimé la sélectionneuse. Côté capital confiance, les Bleues pourront s'appuyer sur une victoire face à "Team USA" en match amical (3-1) au mois de janvier, même si plusieurs des cadres américaines étaient absentes, laissées au repos. "Ça doit être une force pour nous de se dire : rien n'est impossible", assène Corinne Diacre. "Quand on est capable de faire les choses une fois, on devrait être capables de les répéter."

Le reportage du jour : Les Bleues dans des conditions idéales

Le match du jour s'annonce chaud, dans tous les sens du terme : après une semaine caniculaire, il devrait faire autour de 30°C à Paris dans la soirée. Dans la préparation de cette rencontre, les Bleues ont bénéficié d'un avantage : le très moderne centre de Clairefontaine et ses équipements d'entraînement et de récupération. Cryothérapie, pelouse parfaite, salle de vidéo-projection haut de gamme... Les joueuses de Corinne Diacre ont obtenu le droit de rester jusqu'au match. Les Américaines logent elles en banlieue parisienne et s'entraînent sur un terrain municipal de Colombes, dans les Hauts-de-Seine.