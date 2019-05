Elles sont joueuses, arbitres, coachs : découvrez "Les Attaquantes", le nouveau podcast produit par Europe 1 pour la Coupe du monde

PODCAST

Elles sont joueuses mais aussi coachs, arbitres, agents, commentatrices, supportrices... Dans le nouveau podcast "Les Attaquantes" produit par Europe 1 Studio, la journaliste Camille Maestracci est partie à la rencontre de celles qui sont en train de révolutionner le football, sur tous les terrains, féminins et masculins. Wendie Renard, Gaëtane Thiney et Sarah Bouhaddi portent le maillot bleu pour la Coupe du monde féminine. Corinne Diacre est leur sélectionneuse et elle a été la première femme à entraîner une équipe masculine professionnelle. Stéphanie Frappart a été la première à arbitrer un match de Ligue 1. Chacune à leur façon, elles sont des pionnières. Sur un terrain où beaucoup de combats restent à mener.

Abonnez-vous à cette série sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, Dailymotion, YouTube, et toutes vos plateformes habituelles d’écoute. Et si vous appréciez, commentez et ajoutez des étoiles !

Episode 1 : La Ligue des championnes

Episode 2 : Le coach est une femme

Episode 3 : La voix du match

Episode 4 : L’agente féminine

Episode 5 : La dame en noir

Episode 6 : C’est elle la patronne

Episode 7 : Footeuses d’ambiance