Coupe du monde féminine : "Aux États-Unis, les filles n'ont pas eu à casser autant de barrières pour jouer au foot"

REPORTAGE

Comment devient-on la meilleure nation du football féminin ? En inculquant l'idée que les filles peuvent jouer autant que les garçons, voire plus ! Aux Etats-Unis, l'engouement pour le "soccer" ne se dément pas, alors que la "Team US" défie la France en quarts de finale de la Coupe du monde, vendredi soir. Reportage.

Elles sont joueuses, arbitres, coachs, agents, supportrices : découvrez "Les Attaquantes", le podcast qui raconte les femmes dans le foot, une série originale en 7 épisodes sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, Dailymotion, YouTube, et toutes vos plateformes habituelles d’écoute. Et si vous appréciez, abonnez-vous, commentez et ajoutez des étoiles !